В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта

3.14здеш!
Перенасичення ринку нрвобудлв, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 05:10
3.14здеш!
Перенасичення ринку нрвобудлв, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
Додано: Нед 29 бер, 2020 05:11
3.14здеш!
Перенасичення ринку новобудов, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
Додано: Нед 29 бер, 2020 07:29
После курса доллара по 100500 или дефолта будет как в 90-х. Запоминаем цены! Продажа: 1-ком. 3500-5000$ (в зависимости от района), 2-ком. 5000-7500$, 3-ком. 7000- 10000$. Сделки в долларах наличными. Аренда: 1-ка 40-50$, 2-ка 60-75$, 3-ка 65-80$. И это не прогноз на ближайшие годы- это реальный прогноз на ближайшие месяцы. Можете отнести мои слова в банк : )
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