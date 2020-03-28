В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта

3.14здеш!
Перенасичення ринку нрвобудлв, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 05:10
3.14здеш!
Перенасичення ринку нрвобудлв, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
Додано: Нед 29 бер, 2020 05:11
3.14здеш!
Перенасичення ринку новобудов, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
Додано: Нед 29 бер, 2020 07:29
После курса доллара по 100500 или дефолта будет как в 90-х. Запоминаем цены! Продажа: 1-ком. 3500-5000$ (в зависимости от района), 2-ком. 5000-7500$, 3-ком. 7000- 10000$. Сделки в долларах наличными. Аренда: 1-ка 40-50$, 2-ка 60-75$, 3-ка 65-80$. И это не прогноз на ближайшие годы- это реальный прогноз на ближайшие месяцы. Можете отнести мои слова в банк : )
Додано: Нед 29 бер, 2020 09:44
Не стоит выдавать желаемое за действительное. Цены конечно просядут, но такого никогда не будет, разве что в каком-нибудь небольшом городе или райцентре.
Востаннє редагувалось LOKY в Нед 29 бер, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 бер, 2020 09:46
Цен конца 90-х не будет из-за двадцатилетней долларовой инфляции, но то что в определенных сегментах рынка они таки обвалятся в разы это факт. Да,еще будем иметь кучу недостроенных по причине отсутствия финансирования домов на разной стадии готовности, "обанкротившихся" застройщиков и кинутых инвесторов - такой вот у меня прогноз на конец 2020 года
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 29 бер, 2020 12:09
Срочно гребите курятники!!! Будет дорожать!!! ААААА!!!
де*** это, а не эксперт.
В той же Турции, даже до кризиса, продавали хаты с мебелью от 300$ за квадрат.
У нас цены были раздуты в разы, как пузырь. Просто было выгодно хаты сдавать, с доходом в уе около 10% годовых, а это выгоднее депозита. Вот и гребли хаты под сдачу.
А сейчас пузырь лопнул. Некому больше хаты снимать. У меня знакомый риэлтор говорит, что спрос на съём упал на 99%
Поэтому сейчас наметится тенденция, как быстрее продать.
Цены будут стремиться к турецким, что будет рыночно
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