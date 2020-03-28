RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні подорожчають
квартири: прогноз експерта

В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 14:19

Да это не безграмотный пишет , а очень заинтересованный .
olgakosuk
 
Повідомлень: 28
З нами з: 02.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], ollegos32 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні подорожчали продукти харчування: які і на скільки
R2 » Нед 29 бер, 2020 11:43
2 85
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 12:53
himikjus
Україні необхідно ухвалити "антиколомойський" закон і...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 15:39
3 237
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 13:48
Diman
Кількість безробітних в Україні в період карантину...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 21:48
4 292
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 10:42
PasserBy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83793)
29.03.2020 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.