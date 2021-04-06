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Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 04 кві, 2020 09:29
gritzko написав:
что с их банком (укргаз) все хорошо, но валюту привозят самолетами и нацбанк держит ее 2 недели на карантине
Тобто в інші банки свіжонадруковані долари відвезли зразу з літака, а для УкрГазу помістять в карантин?
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Додано: Вів 26 січ, 2021 11:22
gritzko Смотря какой банк и какая сумма.
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Додано: Вів 02 бер, 2021 15:03
Меньше риска чем в гривне?
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:36
Думаю, тему можно убрать, т.к. вопрос вообще не актуален на сегодня, к сожалению...
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