RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
АТБ заявила, що виробники
намагаються підвищити ціни на...

АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:58

АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила компанія "АТБ-Маркет".

Дивися повний текст АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на куряче яйце на 47%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94356
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:59

вместо расплывчатого "производители куриного яйца" стоило бы назвать конкретные фамилии украинских аграрных олигархов которые продолжают грабить украинский народ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4588
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 13:08

Re: АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на.

Так а почему нельзя поднять цену на СВОЮ продукцию? Что,коммунизьм вернулся? А крестьянам цену на базаре когда начнут указывать? А почему не ограничат стоимость услуг проституток? Дерут с нас нещадно! :evil: ИДИОТИЗМ!
ПыСы
Кстати , цену на рынке, между прочим, устанавливает ПОКУПАТЕЛЬ!
finuser370
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 26.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 13:51

  finuser370 написав:Так а почему нельзя поднять цену на СВОЮ продукцию? Что,коммунизьм вернулся? А крестьянам цену на базаре когда начнут указывать? А почему не ограничат стоимость услуг проституток? Дерут с нас нещадно! :evil: ИДИОТИЗМ!
ПыСы
Кстати , цену на рынке, между прочим, устанавливает ПОКУПАТЕЛЬ!

Полностью согласен. "покупатель помню, что если товар дорогой - не покупай его, только это простимулирует производителя снизить цены или нас наценку "
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 13:54

  Тракторист написав:вместо расплывчатого "производители куриного яйца" стоило бы назвать конкретные фамилии украинских аграрных олигархов которые продолжают грабить украинский народ...

Не имеет никакого значения поднял цены олигарх или баба галя. И да олигархи, не грабят народ, они: создают рабочие места и платят налоги, получая при этом весьма скромное вознаграждение.
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 05.03.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 14:20

  nik20100 написав:получая при этом весьма скромное вознаграждение

настолько "скромное", что яхта у Косюка больше и дороже, чем у владельцев сопоставимого бизнеса в США и это при том что дюжину яиц в США можно купить дешевле чем десяток в Украине...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4588
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нафтогазі пояснили зниження ціни на газ для населення
R2 » Пон 30 бер, 2020 09:58
1 169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 09:59
Мда
Як зміняться ціни на продукти після продовження карантину
R2 » Нед 29 бер, 2020 16:06
1 192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 08:17
podil24
Ціни на найбільших АЗС різко знизилися 1, 2
R2 » Чет 26 бер, 2020 17:54
10 705
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 18:49
Jango-sk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.