Про це повідомила компанія "АТБ-Маркет".
Дивися повний текст АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на куряче яйце на 47%.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 12:58
АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на куряче яйце на 47%.
Додано: Вів 31 бер, 2020 12:59
вместо расплывчатого "производители куриного яйца" стоило бы назвать конкретные фамилии украинских аграрных олигархов которые продолжают грабить украинский народ...
Додано: Вів 31 бер, 2020 13:08
Re: АТБ заявила, що виробники намагаються підвищити ціни на.
Так а почему нельзя поднять цену на СВОЮ продукцию? Что,коммунизьм вернулся? А крестьянам цену на базаре когда начнут указывать? А почему не ограничат стоимость услуг проституток? Дерут с нас нещадно! ИДИОТИЗМ!
ПыСы
Кстати , цену на рынке, между прочим, устанавливает ПОКУПАТЕЛЬ!
Додано: Вів 31 бер, 2020 13:51
Полностью согласен. "покупатель помню, что если товар дорогой - не покупай его, только это простимулирует производителя снизить цены или нас наценку "
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Вів 31 бер, 2020 13:54
Не имеет никакого значения поднял цены олигарх или баба галя. И да олигархи, не грабят народ, они: создают рабочие места и платят налоги, получая при этом весьма скромное вознаграждение.
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Вів 31 бер, 2020 14:20
настолько "скромное", что яхта у Косюка больше и дороже, чем у владельцев сопоставимого бизнеса в США и это при том что дюжину яиц в США можно купить дешевле чем десяток в Украине...
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