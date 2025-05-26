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У Європі ціни на електрику
удвічі вищі, ніж в Україні —...

У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 17:12

У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні —...

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна на електроенергію у країнах Європи майже у 2,5 рази вища, ніж в Україні.

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У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 17:12

Обов"язково прописуйте і заробітну плату в там і тут
elektrik_lugansk
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 18:52

Треба спуститися на землю і не порівнювати Україну з развітими країнами Європи, Україну з гетманцевим треба порівнювати з Балканськими країнами і тут як ми бачимо приблизно те саме, ніяких в 2 рази.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 22:19

Якісь дурниці. Я в гаражі оплачую по 10.49 грн за кіловат, без жодних нічних тарифів яких немає. Це комерційний тариф. Получається 0.22 євро за кіловат. Це дорожче чим в половині Європи, на рівні
В нас ця електрика насправді значно дорожча, враховуючи рівень зарплат енергетиків і дешевий атом і зрештою оподаткування.
vovka2008
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 22:56

Re: У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні —.

небольшая поправка к цифрам в статье - Франция плачу 0,2 евро киловатт и это не самый дешевый тариф
kLIK
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 07:49

А я плачу вночі 1.67 грн за кіловат. Опалення, бойлери, пралка - все по 0,038 центів. Але, чувак в гаражі платить 10 грн, тому йому дорого))))
abuchenko64
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:50

R2 Олег ПОПЕНКО:

"Щоб вам там не розповідали про вартість електроенергії у ЄС, читайте:

💡У ЄС середньомісячні оптові ціни на електроенергію на добу наперед у травні продовжили падати на більшості європейських ринків.

Ціни на електроенергію становили:
🇮🇹Італія – €94,73/МВт·год;
🇫🇷Франція – €18,21/МВт·год;
🇩🇪Німеччина – €65,85/МВт·год;
🇪🇸Іспанія – €15,15/МВт·год;
🇸🇪Швеція – €37,98/МВт·год.

🇺🇦В Україні середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН у травні 2025 року незначно зросла, на 0,6% м./м. – до 4638,31/МВт·год (€98/МВт·год).

Як ви бачите в Україні найвища ціна на електроенергію серед більшості європейських країн

Яких реформ та доказів про монополію та змову на енергоринку вам не вистачає" ?

Від себе: подейкують що після підвищення тарифів Укренерго накопичили вже 2 млрд. євро, які не знають як тепер розпиляти, бо оборутка з болгарсько-росіянським металобрухтом зірвалася...
vk2025
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