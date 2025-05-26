Середня ціна на електроенергію у країнах Європи майже у 2,5 рази вища, ніж в Україні.
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У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження
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Додано: Пон 09 чер, 2025 17:12
У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні —...
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У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні — дослідження
Додано: Пон 09 чер, 2025 18:52
Треба спуститися на землю і не порівнювати Україну з развітими країнами Європи, Україну з гетманцевим треба порівнювати з Балканськими країнами і тут як ми бачимо приблизно те саме, ніяких в 2 рази.
Додано: Пон 09 чер, 2025 22:19
Якісь дурниці. Я в гаражі оплачую по 10.49 грн за кіловат, без жодних нічних тарифів яких немає. Це комерційний тариф. Получається 0.22 євро за кіловат. Це дорожче чим в половині Європи, на рівні
В нас ця електрика насправді значно дорожча, враховуючи рівень зарплат енергетиків і дешевий атом і зрештою оподаткування.
Додано: Пон 09 чер, 2025 22:56
Re: У Європі ціни на електрику удвічі вищі, ніж в Україні —.
небольшая поправка к цифрам в статье - Франция плачу 0,2 евро киловатт и это не самый дешевый тариф
Додано: Вів 10 чер, 2025 07:49
А я плачу вночі 1.67 грн за кіловат. Опалення, бойлери, пралка - все по 0,038 центів. Але, чувак в гаражі платить 10 грн, тому йому дорого))))
Додано: Чет 12 чер, 2025 09:50
R2 Олег ПОПЕНКО:
"Щоб вам там не розповідали про вартість електроенергії у ЄС, читайте:
💡У ЄС середньомісячні оптові ціни на електроенергію на добу наперед у травні продовжили падати на більшості європейських ринків.
Ціни на електроенергію становили:
🇮🇹Італія – €94,73/МВт·год;
🇫🇷Франція – €18,21/МВт·год;
🇩🇪Німеччина – €65,85/МВт·год;
🇪🇸Іспанія – €15,15/МВт·год;
🇸🇪Швеція – €37,98/МВт·год.
🇺🇦В Україні середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН у травні 2025 року незначно зросла, на 0,6% м./м. – до 4638,31/МВт·год (€98/МВт·год).
Як ви бачите в Україні найвища ціна на електроенергію серед більшості європейських країн
Яких реформ та доказів про монополію та змову на енергоринку вам не вистачає" ?
Від себе: подейкують що після підвищення тарифів Укренерго накопичили вже 2 млрд. євро, які не знають як тепер розпиляти, бо оборутка з болгарсько-росіянським металобрухтом зірвалася...
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