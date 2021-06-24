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Инвестирование в
Royal Standard Groyp

Инвестирование в Royal Standard Groyp
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:50

  royalstandardgroup написав:Помимо этого никакие дополнительные полномочия, в том числе такие как купля-продажа или какие-либо другие действия подразумевающие отчуждение Вашей доли нашими документами не предусматриваются.

Вот это должно быть написано в доверенности или договоре, а не здесь.

По поводу сотрудницы, которая скрывает свою фамилию:
Если вы позиционируете себя, как прозрачная фирма, то прозрачность должна быть во всем!
stuermer01
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:42

stuermer01

Если в документе не указаны полномочия, то их нет. Включить пункт о том что часть участника нельзя отчуждать для нас на самом деле не является проблемой, потому что на самом деле это ничего не меняет: как долю нельзя было отчуждать до того как, так и после.
royalstandardgroup
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