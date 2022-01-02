UGB еко банк країни

UGB еко банк країни
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UGB еко банк країни 3.2 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
16%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 09:13

  KVV написав:
  nuwanda написав:як підвищити шанси на схвалення кредитного ліміту, відкриття депозиту поможе ?

якщо креднавантаження значне то не допоможе.

А от креднавантаження - це що мається на увазі в конкретних установах:
а) абсолютне число, сума всіх відкритих для особи кредитних лімітів (і неважливо - використані вони повністю, чи взагалі - жодної копійки не знято);
б) абсолютне число саме використаної суми з кредліміту (і неважливо, який обсяг повної суми всіх доступних і відкритих для даної особи кредлімітів);
в) відносне число - тобто відношення використаної суми до загальної суми відкритих на особу кредлімів?

Бо залежно від варіанту будуть дієвими протилежно різні тактики.

В інтернеті пише, що креднав - це сума заборгованості / суму середньомісячного доходу - що, виходить, похідне від вищенаведеного варіанту б).
won
 
Повідомлень: 284
З нами з: 15.05.24
Подякував: 353 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 314, 315, 316
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
3155 1898611
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2026 16:22
RaifHelp
Банк Глобус 1 ... 188, 189, 190
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1899 904710
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2026 23:45
moveton
ВСТ Банк (Банк Восток) 1 ... 20, 21, 22
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
212 176256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 кві, 2026 15:55
wolt450

