UGB еко банк країни

А от креднавантаження - це що мається на увазі в конкретних установах:
а) абсолютне число, сума всіх відкритих для особи кредитних лімітів (і неважливо - використані вони повністю, чи взагалі - жодної копійки не знято);
б) абсолютне число саме використаної суми з кредліміту (і неважливо, який обсяг повної суми всіх доступних і відкритих для даної особи кредлімітів);
в) відносне число - тобто відношення використаної суми до загальної суми відкритих на особу кредлімів?
Бо залежно від варіанту будуть дієвими протилежно різні тактики.
В інтернеті пише, що креднав - це сума заборгованості / суму середньомісячного доходу - що, виходить, похідне від вищенаведеного варіанту б).