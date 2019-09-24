Finance.ua: Как вернуть деньги за товар

Додано: Вів 14 бер, 2023 22:13

Добрий день, стикнувся з неприємною ситуацією з одним великим магазином Комфі. 8.3.23



Я придбав макбук в м. Львів в магазині Комфі в ТЦ Форум. на 1й день я помітив рубль на клавіатурі з чим і звернувся до комфі, вони відмовили у поверненні. Якби ж то я тоді думав що рублем єдиним я обійдусь на 3й день роботи я вже помітив що користуватись ноутбуком важче, так як гравіювання символів : ; ? , * ₴ і тд є нереальним, бо гравіювання для росії та України різне і ці кнопки те ж в різних місцях.

на ранок 4го дня я вже вимагав в Комфі прийняти товар бо (якщо рубль хоть можна перегравіювати в білу пляму то на інші кнопки тільки дешеві і некрасиві наліпки ставити)



Перед покупкою на касі я уточнив що мені не потрібна додаткова гарантія від магазину на рік і що добре що я ще маю 14 днів на повернення, на що він не заперечив і не уточнив в якому випадку (в їх - що ним не можна користуватись) хоть сам він і попросив розпакувати та перевірити його справність на касі, що вже лишає мене права на повернення)

продавець консультант не попередив про те що після активації чи користування товаром право на повернення протягом 14 днів стає Фікцією. Вважаю що ця річ є порушенням закону Про З.П.С. Стаття 19.2.



Обурює те що цей товар пройшов сертифікацію на 9й місяць війни в Україні і без прболем лежить на полицях магазинів.



Куди дивиться УкрСЕПРО коли ставили своє добро на цих ноутбуках?

До статті додаю фото (2ге фото) рівно повередині видно знак рашистського гРабля.