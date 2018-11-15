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Finance.ua: Как вернуть
деньги за товар

Finance.ua: Как вернуть деньги за товар
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 16:19

Finance.ua: Как вернуть деньги за товар

Пропонуємо до обговорення:
Что нужно знать о защите прав потребителей
Вы купили товар, но он не подошел по размеру, цвету или оказался некачественным. Вы вправе вернуть свои деньги. Мы расскажем, как правильно это сделать и как избежать лишних проблем с возвратом покупок.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:11

Спасибо.
denamax8926
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:09

Чому не публікуєте перелік документів які потрібні для повернення покупки?
Багато магазинів навмисно мудрують з документами щоб затримати повернення грошей.
kiddy65
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:13

Добрий день, стикнувся з неприємною ситуацією з одним великим магазином Комфі. 8.3.23

Я придбав макбук в м. Львів в магазині Комфі в ТЦ Форум. на 1й день я помітив рубль на клавіатурі з чим і звернувся до комфі, вони відмовили у поверненні. Якби ж то я тоді думав що рублем єдиним я обійдусь на 3й день роботи я вже помітив що користуватись ноутбуком важче, так як гравіювання символів : ; ? , * ₴ і тд є нереальним, бо гравіювання для росії та України різне і ці кнопки те ж в різних місцях.
на ранок 4го дня я вже вимагав в Комфі прийняти товар бо (якщо рубль хоть можна перегравіювати в білу пляму то на інші кнопки тільки дешеві і некрасиві наліпки ставити)

Перед покупкою на касі я уточнив що мені не потрібна додаткова гарантія від магазину на рік і що добре що я ще маю 14 днів на повернення, на що він не заперечив і не уточнив в якому випадку (в їх - що ним не можна користуватись) хоть сам він і попросив розпакувати та перевірити його справність на касі, що вже лишає мене права на повернення)
продавець консультант не попередив про те що після активації чи користування товаром право на повернення протягом 14 днів стає Фікцією. Вважаю що ця річ є порушенням закону Про З.П.С. Стаття 19.2.

Обурює те що цей товар пройшов сертифікацію на 9й місяць війни в Україні і без прболем лежить на полицях магазинів.

Куди дивиться УкрСЕПРО коли ставили своє добро на цих ноутбуках?
До статті додаю фото (2ге фото) рівно повередині видно знак рашистського гРабля.
yuri_erdeli
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:20

Вітаю. Хочу Вас познайомити з новим видом шахрайства. Торгова точка відомого бренду в ТЦ Проспект м. Київ прийняла назад куплену річ та оформила повернення товару два місяці тому, а перераховувати кошти на банківську карту відмовляється. Як це зрозуміти??? Поясніть мені грамотно
mdmaryap2017
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 15:45

Добрий день, mdmaryap2017!
Спробуйте з'ясувати причину відмови продавця в поверненні коштів. Якщо у Вас є усі документи про повернення товару, попросіть продавця письмово підтвердити відмову від повернення коштів. Це може бути важливим для подальших дій.
Оплату за товар здійснювали за допомогою кредитної карти чи іншої платіжної системи? Тоді необхідно звернутися до Вашого банку з заявою про повернення коштів.
Якщо у Вас є обґрунтовані підстави вважати, що продавець порушує законодавство щодо повернення товару, Вам може допомогти звернення до місцевих правозахисних органів чи споживчих захисту.
Ще як варіант - зверніться за консультацією до юриста.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:25

21.04.2024 купила на Центральном рынке (в крытой части)глистатую телятину,у продавщицы 155 места.Подскажите пожалуйста,что мне делать ?!Есть фото подтверждения
klarissamstarling
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:33

  klarissamstarling написав:21.04.2024 купила на Центральном рынке (в крытой части)глистатую телятину,у продавщицы 155 места.Подскажите пожалуйста,что мне делать ?!Есть фото подтверждения

Доброго дня, шановна klarissamstarling!
Для початку зверніться до продавця з претензією відшкодувати витрати.
Якщо не вдасться врегулювати, зверніться до директора ринку або ж до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідному регіоні - https://dpss.gov.ua/sluzhba/teritorialniorgani.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:59

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, куди мені звертатись? Ситуація наступна - в інстаграмі купила побутову хімію гуртом (все виключно упаковками) - перше замовлення прийшло нормально. Продаж лише по передплаті. Жодних документів про продаж не надали, аргументуючи Доя чого? Сказали, якщо принципово, з наступним замовленням дадуть. Друге замовлення чекала 2 тижні - з відговрками Завтра, а потім, що вже точно відправляємо, бо переїжджали на новий склад! Знов не надали чеку. Забули! І забули 2 ящика товару. Була вимушена зробити третє замовлення, щоб віддали «забутий» товар. На це замовлення чекала 10днів! Після повідомлення, що я в поліції пишу заяву про шахрайство і в підтвердження розмова з поліцейським, все ж відправили, але як виявилось не зовсім те, що я замовляла і знову без жодних документів!!! На прохання компенсувати суму товару, що я замовила, але не отримала, тиша! На дзвінки не відповідають. На повідомлення інколи, що сьогодні оплатимо! Пройшло 10 днів з дня отримання останнього відправлення. В які інстанції мені звертатись? Не відповідний товар - відділ захисту споживачів. Торгівля без документів - фіскальна служба. Шахрайство - поліція. До прокуратури? Після якої інстанція до суду?
tatak0302
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