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Уряд посилює карантин: що
буде заборонено в Україні

Уряд посилює карантин: що буде заборонено в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:06

Re: Уряд посилює карантин: що буде заборонено в Україні

  spread написав:постанова кабмина про принудительную госпитализацию

Сегодня практически НЕ возможно госпитализироваться с подтвержденным диагназом, а тут пишут про принудительную потенциально здоровых как наказание :) Разве что в концлагерь
o_boiko
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:32

Який все таки сильний уряд ! Все посилює !
А профільний міністр - так просто професіонал, правда не має ні стосунку до медицини, ні уяви, що робити.
Молодець зєлєнюк. Класними кадрами себе оточив.
Jango-sk
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:47

Без маски в аптеку не входить. Прошол с женой 7 аптек масок нет. Купить маски нельзя. Что вы делаете какие требования вы можете сделать если вы не в состоянии обеспечить народ масками??????
ludmilagalustbva
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:15

  ludmilagalustbva написав:Без маски в аптеку не входить. Прошол с женой 7 аптек масок нет. Купить маски нельзя. Что вы делаете какие требования вы можете сделать если вы не в состоянии обеспечить народ масками??????

Не можете купить -- шейте сами.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 20:51

  ludmilagalustbva написав:Без маски в аптеку не входить. Прошол с женой 7 аптек масок нет. Купить маски нельзя. Что вы делаете какие требования вы можете сделать если вы не в состоянии обеспечить народ масками??????


Если есть свитер с воротником гольф в два сложения, то достаточно натянуть воротник до средины носа и смело идти в аптеку. Никто слова не скажет, проверено.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:56

  Тракторист написав:похоже коронавирус в первую очередь поражает мозги чиновников - может хватит пиариться на масках, а заняться более нужными вопросами - в больницах до сих пор нет утверждённых протоколов лечения, нет медикаментов, нет средств защиты медицинского персонала, да и самого персонала дефицит...

Та хоч би їх у лікарнях респіраторами, окулярами та іншим захисним одягом в достатній кількості забезпечили
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:57

  Jango-sk написав:Який все таки сильний уряд ! Все посилює !
А профільний міністр - так просто професіонал, правда не має ні стосунку до медицини, ні уяви, що робити.
Молодець зєлєнюк. Класними кадрами себе оточив.

подібне притягує подібне :D
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:01

  hlaaluu написав:
  yama написав:
Конституція передбачає можливість окремих обмежень свободи пересування і вибору місця проживання для громадян України та іноземців в умовах воєнного або надзвичайного стану. Але ці обмеження мають бути тимчасовими і діяти тільки під час такого стану (ст. 64). Це можуть бути не тільки воєнні обставини, а і такі, як спалах епідемій чи епізоотій в окремих місцевостях, загроза з боку стихійних природних явищ (повінь, землетрус) тощо.


То есть должны сначала ввести чрезвычайное положение (не чрезвычайная ситуация как сейчас, не путать!)?

Ну а надзвичайний стан вони ввести не зможуть - бо їм же ж треба буде відмовитись від збору податків та розпочати витрачати кошти не на себе любимих
silver_arrow_ua
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