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Уряд посилює карантин: що буде заборонено в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:06
spread написав:
постанова кабмина про принудительную госпитализацию
Сегодня практически НЕ возможно госпитализироваться с подтвержденным диагназом, а тут пишут про принудительную потенциально здоровых как наказание
Разве что в концлагерь
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:32
Який все таки сильний уряд ! Все посилює !
А профільний міністр - так просто професіонал, правда не має ні стосунку до медицини, ні уяви, що робити.
Молодець зєлєнюк. Класними кадрами себе оточив.
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Jango-sk
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:47
Без маски в аптеку не входить. Прошол с женой 7 аптек масок нет. Купить маски нельзя. Что вы делаете какие требования вы можете сделать если вы не в состоянии обеспечить народ масками??????
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ludmilagalustbva
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Додано: Чет 02 кві, 2020 18:15
ludmilagalustbva написав:
Без маски в аптеку не входить. Прошол с женой 7 аптек масок нет. Купить маски нельзя. Что вы делаете какие требования вы можете сделать если вы не в состоянии обеспечить народ масками??????
Не можете купить -- шейте сами.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 20:51
ludmilagalustbva написав:
Без маски в аптеку не входить. Прошол с женой 7 аптек масок нет. Купить маски нельзя. Что вы делаете какие требования вы можете сделать если вы не в состоянии обеспечить народ масками??????
Если есть свитер с воротником гольф в два сложения, то достаточно натянуть воротник до средины носа и смело идти в аптеку. Никто слова не скажет, проверено.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:56
Тракторист написав:
похоже коронавирус в первую очередь поражает мозги чиновников - может хватит пиариться на масках, а заняться более нужными вопросами - в больницах до сих пор нет утверждённых протоколов лечения, нет медикаментов, нет средств защиты медицинского персонала, да и самого персонала дефицит...
Та хоч би їх у лікарнях респіраторами, окулярами та іншим захисним одягом в достатній кількості забезпечили
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:57
Jango-sk написав:
Який все таки сильний уряд ! Все посилює !
А профільний міністр - так просто професіонал, правда не має ні стосунку до медицини, ні уяви, що робити.
Молодець зєлєнюк. Класними кадрами себе оточив.
подібне притягує подібне
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:01
hlaaluu написав: yama написав:
Конституція передбачає можливість окремих обмежень свободи пересування і вибору місця проживання для громадян України та іноземців в умовах воєнного або надзвичайного стану. Але ці обмеження мають бути тимчасовими і діяти тільки під час такого стану (ст. 64). Це можуть бути не тільки воєнні обставини, а і такі, як спалах епідемій чи епізоотій в окремих місцевостях, загроза з боку стихійних природних явищ (повінь, землетрус) тощо.
То есть должны сначала ввести чрезвычайное положение (не чрезвычайная ситуация как сейчас, не путать!)?
Ну а надзвичайний стан вони ввести не зможуть - бо їм же ж треба буде відмовитись від збору податків та розпочати витрачати кошти не на себе любимих
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