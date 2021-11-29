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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:53

  greenozon написав:Тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову, якою з 30 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

вдвічі підняли прайскепи на РДН - наскільки реально подорожчає е/енергія подивимось. бо умовно кажучи РДН - лише половина складової повної вартості.

так що заголовок трохи хайповий :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:21

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

давненько тут не був :oops:

а що з подорожчанням е/енергії?

перші дні показують, що ціна РДН піднялась десь на 1 грн/кВт*г без ПДВ. десь 3,95 грн без ПДВ проти 2,97 у червні. тобто кінцева ціна була 5,5 грн з ПДВ - стане 6,7 грн з ПДВ - зростання десь 20%.

враховуючи, що з початку війни ціна не піднімалася - то не так вже й багато
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:40

Shaman
Як я розумію - всюди по різному
В червні оплатив по 4,67 без ПДВ
На липень передоплату виставили по 4,80 без ПДВ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 04:01

  budivelnik написав:Shaman
Як я розумію - всюди по різному
В червні оплатив по 4,67 без ПДВ
На липень передоплату виставили по 4,80 без ПДВ

ціна різна, але вплив загального зростання на РДН у всіх буде приблизно однаковий - на 1 грн без ПДВ.

а липень я гадаю ще перерахують
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 20:42

В Україні, за даними ДП Оператор Ринку, найнижча ціна на електрику серед всіх сусідніх країн ЄС
https://glavcom.ua/economics/finances/t ... 39920.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:01

  vitaliian написав:В Україні, за даними ДП Оператор Ринку, найнижча ціна на електрику серед всіх сусідніх країн ЄС
https://glavcom.ua/economics/finances/t ... 39920.html

яке диво, як жеж це так? :D

й це ми ще ціни для населення не порівнювали :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 13:17

  Shaman написав:давненько тут не був :oops:

а що з подорожчанням е/енергії?

перші дні показують, що ціна РДН піднялась десь на 1 грн/кВт*г без ПДВ. десь 3,95 грн без ПДВ проти 2,97 у червні. тобто кінцева ціна була 5,5 грн з ПДВ - стане 6,7 грн з ПДВ - зростання десь 20%.

враховуючи, що з початку війни ціна не піднімалася - то не так вже й багато

а ціна е/енергії в липні веде себе цікаво

якщо 3-5 липня на РДН ціна - 3,8-4 грн, то
6 - 3,5
7 - 2,9
8 - 2,3
9 - 3,3 грн
загалом РДН в липні поки що 3,4 грн/кВт*г без ПДВ проти 3,0 в червні

трохи штормить, але значний дорожай поки відкладається. на вихідних ціна звісно дешевшає
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 13:21

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

а про газ зовсім забули, що значить що ціна ввійшла в прийнятне русло.

а саме - вартість в Європі на біржі - 380 дол/т м3. в США - 90 дол/т м3.

в Україні напевне десь на рівні 10 т грн з ПДВ. на загальному фоні - це вже робоча ціна
Shaman
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