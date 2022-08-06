Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Сьогодні базову ставку у Польщі знизили ще на 0,25%.
Потужно! Чекаємо черги в ОП з завтрашнього дня. Насправді зараз в українців в Польщі такі настрої
Ну, можна і так подивитися на ситуацію: "українські кур'єри масово залишають Польщу, навіть зниження ставки не врятує місцевий ринок нерухомості!".
Так а діло не в курєрах, їдуть люди різних професій. В мене навіть в колі спілкування такі є що поїхали далі на захід. Але варто зауважити, вони виїхали або раніше або тоді як тільки-тільки починалася ця антиукраїнська істерика і пропаганда.
Інвестиція вересня 2017 року в нерухомість за кордоном...
Вчора зі мною звʼязався голова ОСББ мого будинка в Анталії (в будинку 19 квартир) та спитав, коли я приїду в свою квартиру? Напевне буду 22 жовтня (вже купив авіаквитки через Базель), а можливо ще один раз прилечу на двійку тижнів десь 19 вересня.
Повідомив, що сусідська квартира (двері-в двері) черговий раз перепродана (квартира 1+1, четвертий поверх 6-ти поверхового будинка). Цього разу за 4 500 000 лір або за 110 000$.
Далі виникла цікава подія. Про цю новину я написав свому приятелю, який купив майже таку за рогом вулиці в Анталії. Нагадав, що у вересні 2017 я купував свою за 172 000 лір - і це було тоді 49 500$. За таку саму ціну купили і сусіди. Несподівана думка від мого приятеля була така (цитую):
«Квартира та же, следовательно, доллар девольвировал в 2,2р.».
Я реально не очікував саме такої думки. Мені вона здалася і цікавою, і несподіваною.
От цікаво: така динаміка ринкової ціни квартири про що свідчить: Варіант А: за 8 років (2025-2017=8) долар девальвував в 2,2 рази. Варіант Б: вдала інвестиція і через 8 років буде вдалою інвестицією. Варіант В: все залежить від країни знаходження інвестицііі в нерухомість, фактично (….).
Яка ваша думка, панове фінансисти, економісти та інвестори: варіант А, Б, В, можливо Г та Д буде?
Треба враховувати і амортизацію. Ото у нас тут на ПОХє якось обраховують все це через 200 арендних плат )) А оцінка динаміки для мене це більше п. Б, хоча інвестиція -- це більше про примноження коштів, тобто в кінці-кінців це (пере)продаж, для якого треба підгадати умови не тільки минулої купівлі, а й самого продажу... От може ще чуток потягнете з продажем і... (стара) хата буде коштувати вже 45 вбитих прeзиків (ттт)
1. Про амортизацию вірно. Але є але. Коли я купував квартиру, то передивився десь 20 або більше. Коли треба було прийняти остаточне рішення - подзвонив сусіду навпроти - така сама квартира. Відкрив турок років 55...60. Ми спитали: як йому в цьому будинку? Він відповів, що довго шукав, вибрав саме цей, мешкає в цьому будинку вже 6 місяців і нічого не сталося. Зауважень не було (новобудова). Нагадаю, що в Туречичні квартири здаються "під ключ" - повністю готові - докупити треба ліжка, диван, стільці стіл. Встановити кондиціонери (зараз навіть з кондиціонерами здають).
Ну ось про амортизацію в мене: а) важко повірити, і вже була навіть "революція" серед власників із спробою змістити голову ОСББ (мешкає в нашому будинку), але такий працьовитий дядько, що і пір"їнку здуває з будинка. Все доглянуто вчасно ремонтується, вчасно всі технічні обслуговування. Ось попався такий дядько цікавий - і ще в штаті є на 1/2 ставки найманий працівник також. Цей підстригає газони, дерева, виноград, миє двічі на тиждень подвірʼя та під"їзд. б) Дублікат моїх ключей є у голови ОСББ. в) За 8 років (я правда останній рік не жив) я перефарбував сам всі стіни в квартирі валиком та білою фарбою. Два рази в кухні ремонтував систему підйому дверцят полиць (виходять з ладу амортизатори). г) Один раз за 7 років вибило "пробки" не тільки в квартирі (пакетники), а й на першому поверсі у головній щитовій - але я сам винний - залив кавою всю кавоварку (прогледів). Один раз в спальні зіпусувався механізм підйому зовнішніх жалюзі - замінив (дешево обійшлося). Я би сказав, що амортизація дорівнює нулю. Дуже за будинком та квартирами доглядають: ось до кінця вересня ще буде працювати плавальний басейн для мешканців.
2) З приводу ціни. Я знаю і вірю, що в нерухомості працює "синусоїда" цін. У вашому тексті теж про це мова йде. Всі з нею стикалися: в 1999 році шеф почав продавати квартиру 100 кв. м перед від"їздом в США за 100 000 доларів (за такою ціною продав за 1/2 роки до того сусід його). А продав за 26 000 (двадцять шість тисяч) доларів. 100 000=26 000. Здається в тому ж 1999 році 3-к квартири в обласних центрах можна було купити по 5 500 доларів. А в 2007 році за мою 1 к квартиру для орендарів давали 70 000 доларів. А купував я її по 400 доларів квадрат. А ще через 3 роки ЛЕДВЕ продав за 54 000 доларів. Зараз в тому районі 26 000...34 000. Під моєю колишньої інвестиційною квартирою - квартира племінниці - зараз виїхала в Німеччину - сказала що після "прильоту" не залишилося жодної шибки, а в будинках навпроти "зрізало" всі балкони...
Так ось розкрию правду про синусоїду в Анталії: - влітку 2021 року ціни впали так, що я міг тільки повернути свої гроші; тобто десь до рівня 50 000...55 000 доларів. - восени 2021 ціни раптом почали зростати - поступово - а в листопаді приїхала подруга жінки з Німеччини - здивувала нас цінами в Дюссельдорфі (10 000 євро за квадрат) та хотіла купити нашу квартиру. Тоді ми озвучили вже ринкову ціну в 65 000 євро. Вона б і купила, але тільки в КРЕДИТ від німецького банку. Ми не погодилися.
- в 2022 почалася жахлива війна і ціни пішли уверх. Зростання йшло приблизно до травня 2023 року - і РЕАЛЬНО на мене працювали 2 рієлтора і було багато переглядів за 150 000 доларів США. Ось тоді був максимум у синусоїди. Це період з жовтня 2022 до травня 2023 року. В силу сімейних причин я не міг тоді продавати, але в червні 2023 підготувував на продаж - реально було багато переглядів - але "поїзд вже пішов" і почала синусоїда відходити вниз від максимума. Мій голова ОСББ говорив, що є покупець за 135 000 доларів. Я дотягнув до жовтня здається - подзвонив та сказав, що погоджуюся віддати не за 150 000, за 135 000 - а голова ОСББ сказав, шо "Покупець випарився"... Ось така вона - РЕАЛЬНА синусоїда. Оскільки - я моніторю - ринкова ціна на мою квартиру попередній рік падала до 100 000 доларів (нижче не було) то зараз 110 000 - виглядають цілком нормально.
Чесно кажучі, в мене є де жити - і я не один раз думав, продати чи ні - і не прийду до остаточної думки. Зігріває факт володіння квартирою на курорті... Зараз сезон і хочеться злітати на двійку тижнів - туди та назад 220 євро - ніяк не вирішу. Завтра їду побовтатися на Атлантичний океан - Біскайська затока...
mixei написав:BIGor Квартира стояла на продаж майже рік і теж була в кредиті. Попередні власники купили також в кредит дім за Краковом і були більш схильні на торг. Тому калькуляція з нашим кредитом і першим внеском нам підійшла.
А скільки вийшло виторгувати в відсотках якщо не секрет? І якщо квартира продавалась рік - може вона неліквід чи з якимись великими недоліками?
Виторгували 15 %. Ні, з ліквідністю все гаразд. Власник продавав неохоче й самостійно розміщував оголошення у будинкових групах на Facebook. На той момент ми переглянули 20+ варіантів у новобудовах і на вторинці. Коли квартира з’явилася на Otodom, поїхали дивитися — виявилося, що вона буквально в сусідньому будинку: 69 м², будинок 2016 року, ремонт зроблено приблизно 4 роки тому. Суцільний збіг: стільки шукали, а вона була поруч. Ми внесли 35 % власних коштів, щоб здана в оренду нинішня перекривала місячний платіж по іпотеці.
Виторгували 15 %. Ні, з ліквідністю все гаразд. Власник продавав неохоче й самостійно розміщував оголошення у будинкових групах на Facebook. На той момент ми переглянули 20+ варіантів у новобудовах і на вторинці. Коли квартира з’явилася на Otodom, поїхали дивитися — виявилося, що вона буквально в сусідньому будинку: 69 м², будинок 2016 року, ремонт зроблено приблизно 4 роки тому. Суцільний збіг: стільки шукали, а вона була поруч. Ми внесли 35 % власних коштів, щоб здана в оренду нинішня перекривала місячний платіж по іпотеці.
Так ти сам постійно писав, як у відділах продаж з порогу дають -10-15%. І ціни тразакційні у статистиці як раз на ці 10-15% були нижчими, ніж у оголошеннях. Тож нічого нового. Просто треба прийняти 10-15% дисконт як специфіку ринку. А поки що транзакційні ціни у Кракові додали +7% на первинці та +9% на вторинці до рівня початку 2024 - тобто від моменту, коли мало би початися стрімке падіння (на думку апологетів дєшєвєя). Ще можна додати +10% від падіння долара або +2% від зміцнення злотого відносно євро, якщо для інвестора щось з них є базовою валютою.
Та нема дорожаю, скільки вже можна цю чухню писати? Зараз ще введуть воєнний стан, і ця тема відпаде автоматично.
На двох прикладах з повсякденного життя можна краще зрозуміти менталітет мешканця України та мешканця будь-якої іншої країни Європи.
1. Спостереження громадянина України після того, як він вчора відвідав один з обласних центрів, на кордоні області якої вже топчуться якути, ямало-нененці, та комі-пермяти: "Якщо порахувати кількість авто, які були в пробці довжиною в 50-100 метрів, та помножити на їх вартість в доларах, то та мадам, яку позавчора впіймали поляки із сотнями тисяч доларів та сотнями тисяч євро, хотіла вивезти якісь мізерні копійки..." (Реальна цитата).
2. Фінансова інвестиція нашого українця, який придбав 3-к квартиру в Німеччині. Пан Максим проживає в Німеччині 10 років - має статус unbefristete Aufenthaltserlaubnis (дозвіл на постійне проживання). Місце проживання: Neumarkt in der Oberpfalz (це на Південь від міста Нюрнберг): https://maps.app.goo.gl/DGkZ6Ujuc2A3HicTA
Пан Максим НЕ витрачає гроші на ПОНТИ, витрачає на нерухомість і дає таку арифметику. Ціна 3-к квартири (Баварія) - 245 000 євро. Площа 87 кв.м. Послуги ріелтора - 8 746 євро. Податок на купівлю нерухомості - 8 575 євро. Послуги нотаріуса - 4 900 євро. Всі витрати склали 267 221 євро.
Власні кошти: 80 221 євро. Залишок - в кредит - сума 187 000 євро. Зауважу: пан Максим НЕ прихильник кредитів, але без кредитного плеча купити нерухомість в Німеччині практично не реально. А так як він її купував під здачу в оренду, то НЕ брати кредит, а купляти все за кеш - ще навіть й не вигідно!
Відсоткова ставка по іпотеці - 3,55% річних. Виплата в місяць: 864,88 євро. Термін закінчення сплати: через 28 років. Пану Максиму зараз 35. - Нормально, Григорий! - Отлично, Константин! (М. Жванецкий).
Ціна оренди квартири в цьому місці за даними Airbnb на місяць складає від 1200 до 1600 євро.
Зауважу також, що пан Максим їздить на досить скромному авто, всілякі там Бентлі не купує... Для довідки - багато це чи мало 864,88 євро на місяць: подруга пана Максима працює медичною сестрою та заробляє близько 3 000 євро на місяць чистими. За її словами з 3 000 євро щомісяця вона може відкласти не менше половини. Приятель пана Максима пан Віталій працює на будові, за минулий місяць в нього була зарплата 4.500€ нетто. він сказав: "Знаю людей які мають 5000/5500€ нетто в місяць, корочше той, хто шукає - той знаходить..." Пан Віталій не має ні Тойота найновшої, ні Мерседес-купе...
"Чоловіка повинні прикрашати лише 3 речі: щетина, характер та вчинки!!! А не ПОНТИ..." (німецька приказка)