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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:49

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Shaman написав:...

розуміємо, що ціна для населення 2,56 грн з ПДВ....
2, 64
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:07

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

ось такі цікаві новини
Європейські трейдери почали зберігати газ в українських підземних сховищах
Shaman
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  #<1 ... 41424344
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