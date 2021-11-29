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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:49
Shaman написав:...
розуміємо, що ціна для населення 2,56 грн з ПДВ....
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Додано: Сер 09 сер, 2023 00:07
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