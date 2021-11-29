Вартість електроенергії для промислових споживачів України

На сьогодні у європейських ПСГ зберігається понад 105,1 млрд кубометрів газу, тоді як максимальні потужності сховищ складає близько 107,4 млрд куб.
Європа до зими готова. маємо надію, що нам це теж допоможе. нехай до нас закачують
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 17 жов, 2023 06:58
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
Європа до зими готова. маємо надію, що нам це теж допоможе. нехай до нас закачують
Додано: Нед 07 січ, 2024 11:58
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
бачите, в інеті тиша - й про ціна на газ ніхто не згадує. як пересічний форумчанин залежить від того, на чому актуалізують увагу медіа.
ситуація з газом каже про те, що весь газовий шантаж Раші у дупі.
а саме - ціна на газ наразі у Європі складає 350-400 дол/т м3. це не дуже дешево, але як на зиму свідчить що ситуація з газом виправилася. так цьому посприяло й шалені залишки, й тепла погода (зміни ж клімату немає, чи не так)
тим часом у Раші
Додано: Пон 08 січ, 2024 23:51
Липень не перерахували ...
Але грудень 2023 виставили 6,46 без ПДВ
Додано: Вів 09 січ, 2024 09:49
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
і не забувайте, що тариф для населення, який зараз нижчий за рівень собівартості, компенсується за рахунок тарифу для юридичних споживачів. Юридичний споживач оплачує додатково за населення, тому пропорція співвідношення загального споживання населення та юридичних споживачів також впливає на зростання тарифу для юридичних споживачів.
Додано: Вів 09 січ, 2024 10:49
насправді тариф населенню компенсує Енергоатом, в розрахунку ціни для юридичних осіб це ніяк не враховано. хоча опосередковано так впливає, бо дешева атомна еенергія не потрапляє на РДН.
Додано: Вів 09 січ, 2024 11:56
собівартості чого?
ротерердам++, чи "зеленого" тарифа?
Додано: Вів 09 січ, 2024 12:05
формально так, але там же вже така боргова прірва… Це просто спроба перетягнути ковдру, щоби закрити фінансову діру. За фактом, зрештою, заплатить кінцевий споживач, у даному конкретному випадку юридичний. Інших джерел немає, крім як оплата від споживачів. Хоча, можливо, я вже не в курсі.
Додано: Вів 09 січ, 2024 12:10
Енергоатому маржа дозволяє продавати за копійки чи нарощувати борги. в зеленій енергетиці швах - ось борги нема чим закривати. найбільше, хто не платить - це комунальники, яких заборонено відключати - такий ось парадокс
Додано: Вів 09 січ, 2024 12:15
(РДН,ВДР,РДД,БР)+передача+розподіл+постачання, всі ці складові мають свою собівартість.
Не може тариф для населення у розмірі 2.64 покривати ці складові, хтось має компенсувати на даний момент. Зараз, як писали вище, набивають боргів Енергоатому, далі ще комусь, але зрештою повернеться все до споживача, оскільки тільки він є джерелом фінансування виробництва, передачі, розподілу та постачання електроенергії.
Додано: Вів 09 січ, 2024 12:23
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
Вартість електроенергії для промислових споживачів України може перестати зростати і навіть, в теорії, може знизитися, якщо вартість електроенергії, як товару, буде визначатися ринком, і діятимуть ринкові закони, де за більші обсяги ціна дешевша. Коли буде як у Європі, тариф для населення найдорожчий, тоді ціна для юридичних споживачів буде знижена. Але жодна влада в Україні на це не піде, бо популісти.
* виключно моя суб'єктивна думка, на істину не претендую
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