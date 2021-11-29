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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Додано: Вів 09 січ, 2024 13:23
flyman написав: Примат написав:
і не забувайте, що тариф для населення, який зараз нижчий за рівень собівартості, компенсується за рахунок тарифу для юридичних споживачів. Юридичний споживач оплачує додатково за населення, тому пропорція співвідношення загального споживання населення та юридичних споживачів також впливає на зростання тарифу для юридичних споживачів.
собівартості чого?
ротерердам++, чи "зеленого" тарифа?
нижче навіть собівартості атомної еенергії...
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