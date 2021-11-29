RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:35

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Зображення
Зображення

Ось тут начебто все логічно. В Україні все проти логіки, все навпаки.
Примат
 
Повідомлень: 329
З нами з: 09.12.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:23

  flyman написав:
  Примат написав:і не забувайте, що тариф для населення, який зараз нижчий за рівень собівартості, компенсується за рахунок тарифу для юридичних споживачів. Юридичний споживач оплачує додатково за населення, тому пропорція співвідношення загального споживання населення та юридичних споживачів також впливає на зростання тарифу для юридичних споживачів.

собівартості чого?
ротерердам++, чи "зеленого" тарифа?

нижче навіть собівартості атомної еенергії...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5030
З нами з: 29.09.19
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Металургійна промисловість України 1, 2, 3
Denik » Пон 29 лис, 2021 19:59
23 8479
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лип, 2022 18:50
jump
Finance.ua: 30 років незалежності України в ключових...
D2 » Сер 18 сер, 2021 11:49
2 4700
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 16:26
pidvysockiy
9 червня на деяких водоймах України закінчується нерестова з
Пчёлка » П'ят 10 чер, 2016 14:52
1 5064
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2016 18:06
Пчёлка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.