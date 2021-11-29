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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:35

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

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Ось тут начебто все логічно. В Україні все проти логіки, все навпаки.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:23

  flyman написав:
  Примат написав:і не забувайте, що тариф для населення, який зараз нижчий за рівень собівартості, компенсується за рахунок тарифу для юридичних споживачів. Юридичний споживач оплачує додатково за населення, тому пропорція співвідношення загального споживання населення та юридичних споживачів також впливає на зростання тарифу для юридичних споживачів.

собівартості чого?
ротерердам++, чи "зеленого" тарифа?

нижче навіть собівартості атомної еенергії...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:37

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Примат написав:
  flyman написав:собівартості чого?
ротерердам++, чи "зеленого" тарифа?

(РДН,ВДР,РДД,БР)+передача+розподіл+постачання, всі ці складові мають свою собівартість.
Не може тариф для населення у розмірі 2.64 покривати ці складові, хтось має компенсувати на даний момент. Зараз, як писали вище, набивають боргів Енергоатому, далі ще комусь, але зрештою повернеться все до споживача, оскільки тільки він є джерелом фінансування виробництва, передачі, розподілу та постачання електроенергії.
https://umoloda.kyiv.ua/number/3858/159/175902/
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:38

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Примат написав:Вартість електроенергії для промислових споживачів України може перестати зростати і навіть, в теорії, може знизитися, якщо вартість електроенергії, як товару, буде визначатися ринком, і діятимуть ринкові закони, де за більші обсяги ціна дешевша. Коли буде як у Європі, тариф для населення найдорожчий, тоді ціна для юридичних споживачів буде знижена. Але жодна влада в Україні на це не піде, бо популісти.

* виключно моя суб'єктивна думка, на істину не претендую
Вже з ринком газу проходили....
GALeon
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