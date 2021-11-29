Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Примат написав:і не забувайте, що тариф для населення, який зараз нижчий за рівень собівартості, компенсується за рахунок тарифу для юридичних споживачів. Юридичний споживач оплачує додатково за населення, тому пропорція співвідношення загального споживання населення та юридичних споживачів також впливає на зростання тарифу для юридичних споживачів.
собівартості чого? ротерердам++, чи "зеленого" тарифа?
flyman написав:собівартості чого? ротерердам++, чи "зеленого" тарифа?
(РДН,ВДР,РДД,БР)+передача+розподіл+постачання, всі ці складові мають свою собівартість. Не може тариф для населення у розмірі 2.64 покривати ці складові, хтось має компенсувати на даний момент. Зараз, як писали вище, набивають боргів Енергоатому, далі ще комусь, але зрештою повернеться все до споживача, оскільки тільки він є джерелом фінансування виробництва, передачі, розподілу та постачання електроенергії.
Примат написав:Вартість електроенергії для промислових споживачів України може перестати зростати і навіть, в теорії, може знизитися, якщо вартість електроенергії, як товару, буде визначатися ринком, і діятимуть ринкові закони, де за більші обсяги ціна дешевша. Коли буде як у Європі, тариф для населення найдорожчий, тоді ціна для юридичних споживачів буде знижена. Але жодна влада в Україні на це не піде, бо популісти.
* виключно моя суб'єктивна думка, на істину не претендую
flyman написав:собівартості чого? ротерердам++, чи "зеленого" тарифа?
(РДН,ВДР,РДД,БР)+передача+розподіл+постачання, всі ці складові мають свою собівартість. Не може тариф для населення у розмірі 2.64 покривати ці складові, хтось має компенсувати на даний момент. Зараз, як писали вище, набивають боргів Енергоатому, далі ще комусь, але зрештою повернеться все до споживача, оскільки тільки він є джерелом фінансування виробництва, передачі, розподілу та постачання електроенергії.
Примат написав:Вартість електроенергії для промислових споживачів України може перестати зростати і навіть, в теорії, може знизитися, якщо вартість електроенергії, як товару, буде визначатися ринком, і діятимуть ринкові закони, де за більші обсяги ціна дешевша. Коли буде як у Європі, тариф для населення найдорожчий, тоді ціна для юридичних споживачів буде знижена. Але жодна влада в Україні на це не піде, бо популісти.
* виключно моя суб'єктивна думка, на істину не претендую
Вже з ринком газу проходили....
Мне кажется, что тут настолько всё просто и понятно, что даже обсуждать нечего. Идет подмена проблемы, а именно, низкий уровень дохода у населения, которое живет за чертой бедности, и этот уровень дохода не может оплачивать такую услугу - электроэнергия в доме. Точно также как не может купить себе еще много чего из товаров и услуг, так как эти товары и услуги используют, в основном, импортные комплектующие или комплектующие из импортного сырья или станок импортный, который все это производит, или вообще просто импортный товар целиком.
Но нам страшно признаться в этом, так как это позор. Поэтому придумываем очередные сказки про всё украли и т.п. А нужно честно признаться, что мы нищая страна в Европе, что выход только один - искать источник финансирования разницы в тарифе между фактической стоимость и фактической способностью оплачивать населением электроэнергию. Это в краткосрочной перспективе, если мы не хотим, чтобы отрасль энергетики накрылась медным тазом, так как на автомобиле можно ездить без плановых ТО на СТО, но долго ли.
Поэтому, необходимо: - искать источники финансирования (компенсации) экономично необоснованно низкого тарифа для населения; - проводить реформы в стране, которые поднимут уровень дохода населения.
Примат написав:А нужно честно признаться, что мы нищая страна в Европе, что выход только один - искать источник финансирования разницы в тарифе между фактической стоимость и фактической способностью оплачивать населением электроэнергию.
Не треба шукати черговий спеціальний шлях.... Дотації населенню=витрати підприємств=зменшення доходів працівників=дотації населенню-коло замкнулось...
А що коли без дотацій? Тоді той хто реально бідний-не використовує мікрохвильовку і пральну машину з електрообігрівачем.... А на лампочку/телевізор/компютер йому вистарчить 100квт*годин в місяць...
Оце-прозоро і чесно.. А одною рукою залазити до всіх в кишеню ( потім контролювати що і куди прилипне після перерозподілу) потім агітувати щоб не витрачали - шлях в нікуди.
Загалом, станом на 9 січня в українських ПСГ зберігалося 12,45 млрд куб м природного газу... Зокрема, на "митному складі" ПСГ зберігалося 2,18 млрд куб м газу.
тобто власного газу десь 10 ярдів м3
... Україна почала відбір газу з підземних сховищ 7 листопада. За даними Міненерго та "Нафтогазу", на цю дату у сховищах зберігалося 16,06 млрд куб м газу .
Однак значну частину цьогорічних запасів сформували українські та іноземні компанії, які зберігають газ на "митному складі" українських ПСГ. Станом на 5 листопада на "митному складі" зберігалося 3,32 млрд куб м природного газу, найвище значення з листопада 2021 року.
тобто на початок сезону власного газу було 12,7 ярдів м3
такими темпами на цю зиму газу нам вистачить. але незважаючи на бравурні заяви Нафтогазу, є одне АЛЕ. останні роки ми проходили зими завдяки залишкам, які залишитися у сховищах після теплої зими 2020 року - тоді ми заповнили сховища здається на 80%.
цього разу, після закінчення сезони наші залишки складуть десь 7 ярдів м3 - це мінімальне значення. й Нафтогаз має починати заповнювати сховища майже відразу, а не гаючи час, як попередні два роки.