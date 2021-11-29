Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Ось тут начебто все логічно. В Україні все проти логіки, все навпаки.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 09 січ, 2024 12:35
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
Додано: Вів 09 січ, 2024 13:23
нижче навіть собівартості атомної еенергії...
Додано: Сер 10 січ, 2024 22:37
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
https://umoloda.kyiv.ua/number/3858/159/175902/
Додано: Сер 10 січ, 2024 22:38
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
Вже з ринком газу проходили....
Додано: Чет 11 січ, 2024 09:20
статья подтвердила мои рассуждения
Додано: Чет 11 січ, 2024 09:32
Мне кажется, что тут настолько всё просто и понятно, что даже обсуждать нечего. Идет подмена проблемы, а именно, низкий уровень дохода у населения, которое живет за чертой бедности, и этот уровень дохода не может оплачивать такую услугу - электроэнергия в доме. Точно также как не может купить себе еще много чего из товаров и услуг, так как эти товары и услуги используют, в основном, импортные комплектующие или комплектующие из импортного сырья или станок импортный, который все это производит, или вообще просто импортный товар целиком.
Но нам страшно признаться в этом, так как это позор. Поэтому придумываем очередные сказки про всё украли и т.п.
А нужно честно признаться, что мы нищая страна в Европе, что выход только один - искать источник финансирования разницы в тарифе между фактической стоимость и фактической способностью оплачивать населением электроэнергию. Это в краткосрочной перспективе, если мы не хотим, чтобы отрасль энергетики накрылась медным тазом, так как на автомобиле можно ездить без плановых ТО на СТО, но долго ли.
Поэтому, необходимо:
- искать источники финансирования (компенсации) экономично необоснованно низкого тарифа для населения;
- проводить реформы в стране, которые поднимут уровень дохода населения.
Всё просто и прозрачно.
Додано: Чет 11 січ, 2024 20:19
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
Не треба шукати черговий спеціальний шлях....
Дотації населенню=витрати підприємств=зменшення доходів працівників=дотації населенню-коло замкнулось...
А що коли без дотацій?
Тоді той хто реально бідний-не використовує мікрохвильовку і пральну машину з електрообігрівачем....
А на лампочку/телевізор/компютер йому вистарчить 100квт*годин в місяць...
Оце-прозоро і чесно..
А одною рукою залазити до всіх в кишеню ( потім контролювати що і куди прилипне після перерозподілу) потім агітувати щоб не витрачали - шлях в нікуди.
Додано: Сер 17 січ, 2024 22:32
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
те, що зросло споживання у холоди - то таке. але з цікавого - у статті вказані залишки газу у сховищах
тобто власного газу десь 10 ярдів м3
тобто на початок сезону власного газу було 12,7 ярдів м3
такими темпами на цю зиму газу нам вистачить. але незважаючи на бравурні заяви Нафтогазу, є одне АЛЕ. останні роки ми проходили зими завдяки залишкам, які залишитися у сховищах після теплої зими 2020 року - тоді ми заповнили сховища здається на 80%.
цього разу, після закінчення сезони наші залишки складуть десь 7 ярдів м3 - це мінімальне значення. й Нафтогаз має починати заповнювати сховища майже відразу, а не гаючи час, як попередні два роки.
Додано: Чет 18 січ, 2024 09:35
Полностью согласен. Даже больше скажу, уже не раз писал про это, по факту, перекладывая частичную оплату электроэнергии с населения на юридического потребителя, мы повышаем стоимость ВСЕХ товаров и услуг, которые потребляет население. Население платит ДОРОЖЕ за товары и услуги. И возникает вопрос, что выгоднее бабушке заплатить за 100квт-ч по экономически обоснованному тарифу, причем она будет платить за свое личное потребление, или она будет оплачивать свои 100кВт-ч по маленькому тарифу, а электроэнергию в товаре (хлеб, молоко, ...) по ЗАВЫШЕННОМУ. Причем тот завышенный тариф идет на компенсацию населения с частными домами в 5 этажей и подогревом уличных дорожек (кстати, некоторые даже не выключают их на лето, просто лень куда-то идти выключатель переключать или не знает где он).
Вывод у меня как и во всех темах - единый подход ко всем в плане налогов и тарифов, независимо от статуса и дохода. Хотите помочь нуждающимся - помогайте деньгами адресно.
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