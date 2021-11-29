Додано: Чет 11 січ, 2024 09:32

GALeon написав: Примат написав: Вартість електроенергії для промислових споживачів України може перестати зростати і навіть, в теорії, може знизитися, якщо вартість електроенергії, як товару, буде визначатися ринком, і діятимуть ринкові закони, де за більші обсяги ціна дешевша. Коли буде як у Європі, тариф для населення найдорожчий, тоді ціна для юридичних споживачів буде знижена. Але жодна влада в Україні на це не піде, бо популісти.



* виключно моя суб'єктивна думка, на істину не претендую Вже з ринком газу проходили.... Вже з ринком газу проходили....

Мне кажется, что тут настолько всё просто и понятно, что даже обсуждать нечего. Идет подмена проблемы, а именно, низкий уровень дохода у населения, которое живет за чертой бедности, и этот уровень дохода не может оплачивать такую услугу - электроэнергия в доме. Точно также как не может купить себе еще много чего из товаров и услуг, так как эти товары и услуги используют, в основном, импортные комплектующие или комплектующие из импортного сырья или станок импортный, который все это производит, или вообще просто импортный товар целиком.Но нам страшно признаться в этом, так как это позор. Поэтому придумываем очередные сказки про всё украли и т.п.А нужно честно признаться, что мы нищая страна в Европе, что выход только один - искать источник финансирования разницы в тарифе между фактической стоимость и фактической способностью оплачивать населением электроэнергию. Это в краткосрочной перспективе, если мы не хотим, чтобы отрасль энергетики накрылась медным тазом, так как на автомобиле можно ездить без плановых ТО на СТО, но долго ли.Поэтому, необходимо:- искать источники финансирования (компенсации) экономично необоснованно низкого тарифа для населения;- проводить реформы в стране, которые поднимут уровень дохода населения.Всё просто и прозрачно.