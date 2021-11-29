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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 01 чер, 2024 18:51
Shaman написав:
що, таки підняли тариф?
4,32 грн/кВт*г
Так
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:44
Shaman написав:
що, таки підняли тариф?
4,32 грн/кВт*г
Це для цивільних, для промислових 9+
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 01 чер, 2024 21:02
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
що, таки підняли тариф?
4,32 грн/кВт*г
Це для цивільних, для промислових 9+
Ого. А дещевше може бути? Двозонний?
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Investor_K
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