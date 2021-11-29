Вартість електроенергії для промислових споживачів України
budivelnik Поскольку у кума моей жены есть типа консорциума с другими участниками и ~~~87-88 СэС на базе хатынок в три оконца(но не менее 30м.кв. по закону) в нашем регионе(и слава Аллаhy не в Запорожской области и не рядом с бывшей Каховкой) то внесу коррективы: 1)0.02га сразу минимум умножайте на три 2) в идеале панели надо делать с механизмом слежения за источником света и изменяемой по вертикали плоскостью панелей(снег просто струшивать и от крупного града может помочь), это того стоит И зимой даже в самую ясную погоду выработка будет на уровне 12-16%(1/8-1/6) от стабильных в сухой период апрель-сентябрь), низкие снежные облака и впятеро могут порезать эту выработку. Так что полную автономность без какого либо аккумулятора Квт/ч так на 200+++ вы не получите, поэтому провод от ахметки по любому на ввод оставьте и лучше на 380
ЛАД написав:А что если цена будет как в Германии под 0,40 евро/квт*ч?
У Німеччині так багато енергії, що надходить від сонячних батарей, що вона випередила споживчий попит і призвела до різкого падіння цін на енергоносії – на 87 відсотків – навіть перейшовши від нуля до негативного значення, за даними Business Insider, створивши енергетичний ринок Аліси в країні чудес, на якому споживачам електроенергії треба заплатити за використання додаткової потужності. Звіт європейської компанії SEB, що надає фінансові послуги у вівторок, показав, що ціни на електроенергію протягом дня впали до 9,10 євро за мегават-годину порівняно із середнім показником 70,60 євро за мегават-годину в періоди, коли Сонце не світить. https://futuro.in.ua/news/5142-u-nimech ... tayut.html
За все платить споживач Тому Коли НОВЕ розбудовується - ціна росте. Коли воно збудоване і відбиває кошти-ціна стоїть Коли кошти відбиті, а ресурс збудованого дозволяє- ціна падає.
При цьому Я мав на увазі не стрибки ціни на протязі доби...Я мав на увазі падіння середньодобової ціни. Поки йде розвиток-ціни стрибають Але за останні три роки ціни панелей і акамуляторів впали рази в три....
budivelnik написав:Як не дивно це буде звучати...але найбільша проблема це...висока ймовірність падіння цін на електроенергію після закінчення зеленого переходу.. По термінам вгадати важко Як мінімум років 10 ще є.
це якщо таки впровадять масово дешеві термоядерні станції холодного чи якого там синтезу
Все що ядерне/термоядерне...- має термін окупності ДЕСЯТКИ років....Ціна створення 1 квт потужності ГЕНЕРАЦІЇ на таких станціях дотягується до 100 000 грн Вартість обслуговування таких станції -висока. Вартість палива-присутня.... Тому Мегавані блоки ядерки з їх потужними трансформаторами і сотні кілометровими лініями електропередач - не зможуть по ціні конкурувати з кіловатними панелями на власному даху
барабашов написав:Так что полную автономность без какого либо аккумулятора Квт/ч так на 200+++ вы не получите, поэтому провод от ахметки по любому на ввод оставьте и лучше на 380
Ваші викладки -повністю підтверджують мої розрахунки ПС Я в себе так і написав Додатково два резервних джерела Одне-автономне Одне-мережеве. ППС По батареям в мене якраз ресурс є (практично безкоштовний ) 10 електричок бігають , через три роки 500квт*год для електроавто вже буде некомільфо(2000 циклів розряду/заряду) , а для резервного живлення СЕС -саме те що треба на наступних ще років 5.
хоть кто-то додумался, что если сами АЭС не достались нахаляву, то электричество с них самое дорогое из всех источников, и это не считая времени строительства и политических рисков. Рынок технологий и топлива там самый зарегулированный и монополизированный. плюс стоимость обучения персонала за счет бюджета, стоимость вывода из эксплуатации и тд
6,14 + ндс середньорозрахований тариф за серпень, для непобутових споживачів він завжди був плаваючим і взимку кВт/г завжди коштував дорожче ніж влітку, про «найдорожчий в Європі» - стовідсоткова брехня
