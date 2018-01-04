продажа нежилого аварийного помещения

Добрый день. Фонд Держмайна Украины выставил на продажу в рамках малой приватизации объект нежилого помещения в жилом ведомственном доме который признан аварийным и находиться в коммунальной собственности. Одной из особенности аварийного жилья есть ряд ограничений накладываемых на собственников, а именно:
Після експертного висновку спеціальної міжвідомчою комісією, що житловий будинок знаходиться в аварійному стані, всі квартири, які знаходяться в ньому, отримують особливий статус – нежитлові.
Це означає, що тепер власник не зможе зробити зі своїм нерухомим майном будь-яких юридичних дій: продаж; приватизація; обмін; оформлення перепланування; реєстрація за цією адресою родичів; дарча; передача у спадщину та інше. Власнику варто проаналізувати всі ризики і доречність ініціювання процесу визнання будинку аварійним.
Собственно вопрос, как Фонд может выставлять на реализацию такие нежилые помещения? Как потом оформить право собственности на них? Какая компенсация полагается владельцам НЕЖИЛЫХ помещений в связи со сносом таких помещений?