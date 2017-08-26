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Аренда недвижимости:
покупка-продажа-обмен бу мебели, техник

Аренда недвижимости: покупка-продажа-обмен бу мебели, техник
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 02:34

Аренда недвижимости: покупка-продажа-обмен бу мебели, техник

В дополнение к ветке об аренде недвижимости, как места общения целевой аудитории.
На ветке допускается использование разовых или дублирующих аккаунтов для предотвращения нежелательной идентификации.
Предполагается размещение предложений заинтересованными сторонами для продажи или приобретения в арендную недвижимость.
Предложения о концепции ветки - приветствуются.
Для привлечения внимания публикация ссылок на сообщение в форуме:
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

допускается. Но общение здесь.

На ветке нежелательна профессиональная торговля или реклама - для этого существуют специализированные сайты.
Welcome!
rjkz
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