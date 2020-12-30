Підтримка ваших людей та бізнесу в умовах пандемії та віддал

Основні правила управління віддаленою роботою:
• Забезпечте працівникам доступ до інструментів (ноутбук, доступ до Інтернету тощо), які їм потрібні для ефективної роботи.
• Чітко повідомляйте про зміни та очікування.
• Поясніть, як буде застосовано відпустки та інші політики компанії протягом періоду віддаленої роботи.
• Звертайте увагу на особисті виклики, які можуть спричинити зміни в робочій практиці для працівників, і, відповідно, скоригуйте ваші очікування.
• Співробітникам, які працюють з дому, може не вистачати стосунків та співпраці з колегами. Будьте уважні, щоб працівники не відчували себе ізольованими, мотивуйте їх та намагайтеся надати підтримку.
• Співробітники матимуть питання щодо виплат та пільг. Уникнення цих питань викликає тривогу та чутки. Вчасно та чітко повідомляйте про будь-які зміни.
• Регулярне, детальне спілкування є життєво важливим, сприятиме роботі та надасть впевненості у той час, коли люди стикаються з невизначеністю.
В жорстких умовах ізоляції, крім організації віддаленої роботи, також дуже важливо вчасно звернути увагу на тривогу і стрес, які можуть негативно впливати на якість роботи. Саме тому компанія IN-Person Corporate, що опікується психічним благополуччям працівників, інформує про свою готовність психологічно підтримати ваших працівників в цей час.
Наша компанія має широку мережу фахівців по всій країні. Довідковий телефонний та онлайн центри "Служби Підтримки Співробітників" працюють 24/7 з метою відповісти на будь-які питання та занепокоєння, що впливають на психічний стан людей.
Психологи нашої служби можуть допомогти працівникам впоратися з емоційним впливом неминучої тривоги і отримати необхідну їм підтримку. Також ми проводимо вебінари для співробітників компаній і корпорацій - з метою стабілізації, погашення тривожності і страхів.
Більше інформації ви можете отримати за телефоном: +38 091 909 66 42
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