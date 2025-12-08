|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 08 гру, 2025 07:01
Hotab написав:rjkz
У меня электрический гриль, такая хрень, внутрь кладешь мясо, закрываешь и оно с двух сторон жарится.
Подобається в ньому все, крім одного:
Бризки жиру з боків і запах .
Де його поставити? Не на індукцію ж . А отже запах не піду у витяжку.
А бризки жиру це дійсно біч. Я вже по краям стелю (з заворотом на сам гріль) паперові рушники. Інакше потім жир на столі поряд.
Он у меня наклонный, в основном все стекает в лоток, немного на кантер подбрызгивает, но потом вытираю. В США электроплиты - редкость, поэтому вообще ставить приходится не под вытяжку, но открываю окно на кухне, выветривается.
Шопаделать.
Вообще в США как-то появилось пофигительское отношение к материальному.
В Киеве так дрожал над своей немецкой стеклокерамикой (приходил в гости как-то повар из одного известного (в то время, не знаю или сейчас) ресторана, сказал, что это можно назвать полупрофессиональной плитой). А сейчас пофиг на все неодущевленное.
Ну забрызгается, ну провоняется.
Все проходящее.
Додано: Пон 08 гру, 2025 09:24
Подкину еще говна на вентилятор
В Киеве мужская стрижка 13-15 долларов, в Нью-йорке 30-35.
Почему-то принято думать, что раз американец, то значит богатый, но по факту большинство киевлян богаче чем большинство жителей Нью-Йорка - просто потому что у 90% киевлян есть свое жилье, а у 90% нью-йоркцев его нет и никогда не будет.
Собственно потому СССР и распался - у всех было свое жилье и потому никому не было нужды пахать на 3 работах. В Штатах выплаченное жилье есть лишь у каждого 4-го. Потому остальные трое должны вкалывать за моргидж как не в себя. Что в целом полезно для экономики, но вредно для здоровья.
Ну то есть эмиги всю жизнь тратят на то чтоб выплатить дом, а потом закладывают дом чтоб оплатить мед.счета и теряют дом - круговорот злыдней в природе.
Додано: Пон 08 гру, 2025 10:14
2587715 написав:
Подкину еще говна на вентилятор
В Киеве мужская стрижка 13-15 долларов, в Нью-йорке 30-35.
Почему-то принято думать, что раз американец, то значит богатый, но по факту большинство киевлян богаче чем большинство жителей Нью-Йорка - просто потому что у 90% киевлян есть свое жилье, а у 90% нью-йоркцев его нет и никогда не будет.
Я ХЗ как там сейчас, но когда я жил и работал в Киеве в середине 2000-х и после 2014 года, то среди коллег, наверное, только процентов 20 были выросшие в Киеве. Остальные все откуда-то понаехали. Так что не надо тут про 90% с наследственными квартирами от бабушек.
|