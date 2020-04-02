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Експерт радить зараз купувати
житло - ціни незабаром...

Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:08

Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Дивися повний текст Експерт радить зараз купувати житло - ціни незабаром зростуть на 10-15%.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:09

Один только вопрос, зачем печатать такие статьи? Разве можно еще кому-то надеть на голову этот бред.
Любой здравомыслящий человек понимает, что в условия падения доходов, падения экономики и возможного сокращения населения рост недвижимости невозможен, точно так же как и реализация по прежним ценам.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 09:17

Заказной бред.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 10:00

Очередная лапша для ушей. Вот так финансовый форум и теряет авторитет.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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