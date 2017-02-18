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Ер-Ріяд та Москва не домовились:
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 кві, 2020 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило агентство Bloomberg.
Дивися повний текст Ер-Ріяд та Москва не домовились:
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Додано: Пон 06 кві, 2020 06:56
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