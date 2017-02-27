Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Зарплата в доларовому вимірі на історичному максимумі
А якщо відняти 75000 в ЗСУ, яка тоді середня вийде?
(10 000 000 * ікс + 1 300 000 * 75 000)=11 300 000 * 33 200
ікс=( 11 300 000 * 33 200 - 1 300 000 * 75 000)/ 10 000 000 =27 766/44 =631 долар
Врахуйте що тут ще й зарплати на підприємствах ВПК які оплачуються Заходом бо там випускаються для ЗСУ
budivelnik
Повідомлень: 28572
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3025 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 05:48

  budivelnik написав:
  Ой+ написав:Зарплата в доларовому вимірі на історичному максимумі
А якщо відняти 75000 в ЗСУ, яка тоді середня вийде?
(10 000 000 * ікс + 1 300 000 * 75 000)=11 300 000 * 33 200
ікс=( 11 300 000 * 33 200 - 1 300 000 * 75 000)/ 10 000 000 =27 766/44 =631 долар
Врахуйте що тут ще й зарплати на підприємствах ВПК які оплачуються Заходом бо там випускаються для ЗСУ

А для чого віднімати? Їхні гроші активно заходять на ринок готівкової валюти з відповідними наслідками. Також і соціальні виплати, пов'язані з війною, постійно зростають і впливають. Це ще не рахуються різноманітні самозайняті шабашники від сантехніків до стоматологів, які заробляють не менше як в ЗСУ.
Інфляція-двальвація все має місце, але середні показники дуже відносно пристойні. Інша справа, що хто залишається на мінімальній пенсії чи зарплаті, то цілком можливо що рівень життя має гірший ніж в якісь інші періоди з мінімалками.
Через повномасштабну війну в Україні суттєво зріс рівень бідності –приблизно до 30% населення порівняно з 22–23% до пандемії COVID-19. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова https://www.unian.ua/economics/other/ri ... 40937.html

А от система нарахування зарплат і пенсій не витримує здорового глузду:
Дмитро Казак 36-річний колишній прокурор живе в Лінчепінгу ... отримує від ПФУ 156,7 тис. грн на місяць.
Казак порахував: йому мають доплатити 4,8 млн грн (!). З них 3,7 млн грн — від Харківської прокуратури і ще 1,1 млн грн — від Запорізької облпрокуратури. Справа в тому, що роками прокурорам (і не тільки їм) обмежували розмір окладів рішенням Кабміну. Замість того, щоб застосовувати при розрахунку актуальний прожитковий мінімум, рахували ту суму, на яку вистачало коштів у бюджеті. https://news.finance.ua/ua/molodyy-prok ... n-zarplaty

Так що як бачимо прожитковий мінімум в умілих прокурорських руках може бути підставою для максимуму. Якщо він успішно відсудить, що дуже навіть можливо з нашими найгуманнішими до прокурорів суддями, то наступним кроком буде судитися за перерахунок пенсії вже від нової зарплати.
Так ніяких партнерських допомог не вистачить.
Ой+
Повідомлень: 7342
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 10:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:А для чого віднімати? Їхні гроші активно заходять на ринок готівкової валюти з відповідними наслідками.
Це ж не зароблені а штучно введені гроші.
Тобто
Хтось дає 20 млрд доларів/рік на виплату зарплати в 75 000 грн/місяць для 1 млн осіб на протязі року....
На цифри СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ в гривнях - це впливає..
А на курс - ні. Бо гроші то прийшли у валюті, а виплата в гривнях , ну поміняють отримане в гривнях назад на валюту і за неї щось куплять...
budivelnik
Повідомлень: 28572
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3025 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 11:01

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:Так це і є одним із основних завдань влади:
Давайте без глобальних завдань
Почніть з малого
Переконайте сусідів циган що вони повинні частку краденого віддавати вам просто так бо так ви хочете.
...

напевне це й можливо - треба лише "бригаду" відповідну мати :lol:

а ідея жити за рахунок того, що нажебруєш - то таке... й відсутність бажання подивитися досвід країн, які друкують гроші - по класифікації Дюрі-Бачі. до речі, якщо ми станемо членом ЄС, то ми потрапимо саме в таку спільноту - але о диво, навіть в ЄС гроші просто так не роздають...
Shaman
Повідомлень: 12562
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 11:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:навіть в ЄС гроші просто так не роздают

Вже неодноразово наводив статистику, що це не правда. В бюджеті ЄС за 2026 рік 17 країн отримують більше, ніж платять і 10 країн — донори. Найбільші отримувачі: Польща, Румунія, Греція, Угорщина. ИМХО для України головне зберегти поточний рівень допомоги після перемоги у війні і все буде добре, а бо хоча б посунути Поляків з першого місця за отриманою допомогою в ЄС.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6104
З нами з: 29.07.22
Подякував: 948 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 11:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:відсутність бажання подивитися досвід країн, які друкують гроші

з 1971 не існує тих, хто б не друкував. Просто дехто раніше знав міру і не друкував катастрофічно багато.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6104
З нами з: 29.07.22
Подякував: 948 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 12:46

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:навіть в ЄС гроші просто так не роздают

Вже неодноразово наводив статистику, що це не правда. В бюджеті ЄС за 2026 рік 17 країн отримують більше, ніж платять і 10 країн — донори. Найбільші отримувачі: Польща, Румунія, Греція, Угорщина. ИМХО для України головне зберегти поточний рівень допомоги після перемоги у війні і все буде добре, а бо хоча б посунути Поляків з першого місця за отриманою допомогою в ЄС.

але гроші роздають не просто так, треба виконувати певні умови гадаю. на перших порах гроші знадобляться для розвитку інфраструктури. але мета - створити таку економіку, яка не потребує дотацій. Угорщина - приклад, що економіку довели до стану, що без дотацій - ніяк.

жити на чужі кошти - це шлях нероби. й Україні треба змінити ментальність - що гроші треба саме ЗАРОБЛЯТИ, а не десь викружувати... таке враження, що зараз таких людей - меншість в Україні...
Shaman
Повідомлень: 12562
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 14:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:мета - створити таку економіку, яка не потребує дотацій

100% підтримую цю мету, але бачу тільки 1 інструмент для її досягнення: потрібно мінімум 5, а краще 10 років, тримати нашу економіку в режимі кейнсіанства, коли:
1. мінімальні/середні зарплати не менші ніж в сусідів (600+ / 1200+ євро).
2. Курс фіксований (виконання ERM II, що навіть допускає помірну девальвацію відносно Євро до 7% в рік), або перехід на Євро.
3. Йде масштабна відбудова, зокрема еВідновлення роздають не 10 тис., а мільйонам громадян.
І потім плавно з нього виходити ще 5-10 років, поступово зменшуючи державні дотації
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6104
З нами з: 29.07.22
Подякував: 948 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 15:02

  budivelnik написав:Бо гроші то прийшли у валюті, а виплата в гривнях , ну поміняють отримане в гривнях назад на валюту і за неї щось куплять...

Вітаю. Дозвольте задати питання. Всі пишуть свої думки, і не якої дискусіє, обговорення попередньо написаного. ? Що означає ну поміняють отримане в гривнях назад на валюту і за неї щось куплять... і чим це загрозливе? Подякую
valya
Повідомлень: 1944
З нами з: 31.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 15:11

  valya написав:
  budivelnik написав:Бо гроші то прийшли у валюті, а виплата в гривнях , ну поміняють отримане в гривнях назад на валюту і за неї щось куплять...

Вітаю. Дозвольте задати питання. Всі пишуть свої думки, і не якої дискусіє, обговорення попередньо написаного. ? Що означає ну поміняють отримане в гривнях назад на валюту і за неї щось куплять... і чим це загрозливе? Подякую
Якщо в країну зайшло 20 млрд доларів, їх поміняли на 800 млрд грн якими виплатили зарплату військовослужбовцям - то від цього обміну БІЛЬШЕ товарів/послуг в Державі не стало , а значить ці 800 млрд грн , забезпечені виключно тими 20 млрд доларів і щоб не відбулось інфляції , пройде зворотній обмін коли військовослужбовці і їх родини викуплять назад тих самих 20 млрд доларів... і вже потім з допомогою цих 20 млрд куплять собі необхідні товари/послуги.
budivelnik
Повідомлень: 28572
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3025 раз.
 
