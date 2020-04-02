Відсьогодні починають діяти більш жорсткі обмежувальні заходи.
Дивися повний текст На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові обмеження від Кабміну (інфографіка).
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:29
На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові обмеження від Кабміну (інфографіка).
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:29
А куда делся пункт о самоизоляции для людей старше 60 лет(в случае крайней необходимости им разрешается отходить от дома не далее 2км)?
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