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На вулицях - з документами і в
масках: почали діяти нові...

На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:34

добро пожаловать в новый дивный мир 1984 года!
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:04

  ruvex написав:
  warlamp написав:Эти очередные ограничения не дадут желаемого результата без полного перекрытия границ. По прежнему через десятки КПП в Украину въезжают автомобили с напарацетамоленными пассажирами. Главный метод борьбы с эпидемиями, выведенный эмпирически и позволивший выжить человечеству - это границы и городские ворота на замок , никого в город не пускать. Всё остальное второстепенно.

У нас якобы закрыты, но "чумных" катапультами забрасывают через стены. :mrgreen:


Национальная служба гражданской авиации Италии ENAC разрешила ирландскому лоукостеру Ryanair обслуживание 11 рейсов между Италией и Украиной, в частности разрешены рейсы из Бергамо (!!!) в Киев, Львов, Харьков и Одессу.
Добро пожаловать, вас тут только не хватало!
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... -i-italiey
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:30

  warlamp написав:
  ruvex написав:
  warlamp написав:Эти очередные ограничения не дадут желаемого результата без полного перекрытия границ. По прежнему через десятки КПП в Украину въезжают автомобили с напарацетамоленными пассажирами. Главный метод борьбы с эпидемиями, выведенный эмпирически и позволивший выжить человечеству - это границы и городские ворота на замок , никого в город не пускать. Всё остальное второстепенно.

У нас якобы закрыты, но "чумных" катапультами забрасывают через стены. :mrgreen:


Национальная служба гражданской авиации Италии ENAC разрешила ирландскому лоукостеру Ryanair обслуживание 11 рейсов между Италией и Украиной, в частности разрешены рейсы из Бергамо (!!!) в Киев, Львов, Харьков и Одессу.
Добро пожаловать, вас тут только не хватало!
https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... -i-italiey

В Италии "их" "не хватало" еще больше. Ничего личного -- просто забота о собственном блогосостоянии.
_hunter
 
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