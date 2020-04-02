На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові...
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warlamp написав:Эти очередные ограничения не дадут желаемого результата без полного перекрытия границ. По прежнему через десятки КПП в Украину въезжают автомобили с напарацетамоленными пассажирами. Главный метод борьбы с эпидемиями, выведенный эмпирически и позволивший выжить человечеству - это границы и городские ворота на замок , никого в город не пускать. Всё остальное второстепенно.
У нас якобы закрыты, но "чумных" катапультами забрасывают через стены.
Национальная служба гражданской авиации Италии ENAC разрешила ирландскому лоукостеру Ryanair обслуживание 11 рейсов между Италией и Украиной, в частности разрешены рейсы из Бергамо (!!!) в Киев, Львов, Харьков и Одессу. Добро пожаловать, вас тут только не хватало! https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... -i-italiey
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp написав:Эти очередные ограничения не дадут желаемого результата без полного перекрытия границ. По прежнему через десятки КПП в Украину въезжают автомобили с напарацетамоленными пассажирами. Главный метод борьбы с эпидемиями, выведенный эмпирически и позволивший выжить человечеству - это границы и городские ворота на замок , никого в город не пускать. Всё остальное второстепенно.
У нас якобы закрыты, но "чумных" катапультами забрасывают через стены.
Национальная служба гражданской авиации Италии ENAC разрешила ирландскому лоукостеру Ryanair обслуживание 11 рейсов между Италией и Украиной, в частности разрешены рейсы из Бергамо (!!!) в Киев, Львов, Харьков и Одессу. Добро пожаловать, вас тут только не хватало! https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... -i-italiey
В Италии "их" "не хватало" еще больше. Ничего личного -- просто забота о собственном блогосостоянии.