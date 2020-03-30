Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg, про це оголосила міністр економіки країни Надія Кальвіньо.
Дивися повний текст Іспанія хоче якомога скоріше запровадити безумовний базовий дохід.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:11
Іспанія хоче якомога скоріше запровадити безумовний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іспанія хоче якомога скоріше запровадити безумовний базовий дохід.
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:11
А Украина подготавливает народ статейками к вводу обязательной декларации доходов всех громадян страны.
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