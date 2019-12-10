Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають

Додано: Пон 09 тра, 2022 16:27

Доброго вечору, ми з України.

Прошу вибачення у всіх, за таку мою щиру переконаність в низькій імовірності початку повномасштабного вторгнення. Я допускав якусь мінімальну імовірність з огляду на повну неадекватність свинотрахів з кремля. Але, оцінюючи доступну інформацію про стан нашої та рашистської армій, професійний рівень, досвід і, особливо, мотивацію та психологічний стан військ, розумів і аргументував, що такий наступ є недоречним і безрезультативним для виродків з кремля.

Набагато більш логічним, ефективним і імовірним я вважав (і писав про це) варіант економічної блокади країни шляхом блокування портів (а отже левової частки експорту), військового загострення на лінії фронту в лугандонії і суттєвого зменшення інвестиційної привабливості економіки країни та унеможливлення закачки російського газу (блокування поставок пального з білорусії і рашистії). Такі дії були б безпечні для кремля і нанесли б нам катастрофічних втрат за 1,5-2 роки.

Але сталося що сталося. В результаті (про що писав і чому вважав такий розвиток подій недоречним) рашисти несуть катастрофічні втрати, відбувається тотальна демілітаризація росії на довгі роки. Світ нарешті переконався, що росія і її зс – це колос на глиняних ногах. Страх у світу пропав. Крім того, стало очевидним і те про що я не раз писав, щодо геополітичної ситуації у світі. Всі переконалися у реальній ролі урядів Німеччини та Франції, особливо в ролі фрау рібентроп, що не раз описував (колись казав, що німецький бізнес отямиться лише тоді, коли буде змушений купувати ДУЖЕ дорогі енергоресурси за ДУЖЕ дешеве євро, процес іде і Вашингтону й напружуватися особливо не прийшлося все зробила шмеркель з пуйлом). Також весь світ побачив реальну силу та позицію Великобританії (вихід якої з ЄС у свій час підтримував та вітав обома руками) та США і решти трохи слабших але не менш сміливих і адекватних підданих англійської королеви.

Маю щиру надію, що всі в Україні нарешті переконаються в тому, що немає доброго москаля крім мертвого (включаючи евенків,тувинців, бурятів і решти свиней-чеченців), що основою сильної і успішної України є таки АРМІЯ, МОВА, РЕЛІГІЯ (ще відсутність корупції, адже найбільшої шкоди «другій армії світу» завдали ЗСУ, а на другому місці корупція і алкоголізм російських генералів -полковників ну і оленеводів і свинотрахів нижчих чинів). Вірю в те, що фіналом цієї фатальної помилки ху йла буде наша перемога і розвал рашистського режиму та зникнення росії з карти світу. А ми вияснимо реальний перебіг подій перших днів вторгнення в Сумській, Чернігівській областях та на Півдні і в повній мірі накажемо всіх винних і зрадників, без різниці, які посади вони займають та станемо на шлях будівництва справді сильної і успішної країни.

Прошу, щоб всі менше слухали арестовичів і розуміли, що те що ху йло не оголосив сьогодні мобілізації, не означає, що він здався. Швидше всього мобілізація буде в найближчі дні. На жаль, схильний думати, що й імовірність застосування ТЯЗ чи іншої ЗМУ рашистами нікуди не пропала. Тому всім треба продовжувати робити все можливе для перемоги на своєму місці, може навіть і з ще більшими силами . Швидкої перемоги не буде (хіба бункерного усунуть так чи інакше на днях), хоч наші Військові та ТО й творять чудеса від першого дня і до сьогодні.



Ну і раз вже я сюди заскочив. Курс зараз є такий, який є. А яким він буде після нашої перемоги сказати поки дуже важко:

1. побачимо чим і як закінчиться війна, адже не відкидаю варіанту, що в певний період часу рашисти ще більше зосередять увагу на знищенні підприємств (всіх, до яких зможуть дотягнутися хоча б Х-ми) та спробують знищити всі порти країни (зараз максимально треба зосередити увагу і зусилля на недопущенні такого варіанту). Відсутність портів це відсутність експорту хоча б продукції аграріїв та видобувної галузі (що буде з металургією – велике питання). Експорт зд в європейські порти, через несумісність з європейською колією, буде дуже обмеженим (для аграріїв ще й стоїть питання географії та збереження потужностей сушки та обробки зерна). Взагалі, сумісність колій з мордором а не Європою зіграло такий самий злий «жарт» як і сумісність озброєння. Слава Богу і героям, які всупереч багатьох чинників, актуальних в перші дні-тижні, стримали рашистську орду, заміна озброєння на натівські стандарти відбувається швидкими темпами. А от що буде з коліями (експорт зараз міг би бути значно більшим і пальне можна було б завозити в значно більших кількостях ніж зараз)?

2. фінальний стан руйнування економіки, підприємств, інфраструктури, житлового фонду буде зумовлювати те, скільки людей, з тих хто виїхав за кордон, повернуться і скільки, навпаки, вирішить виїхати, коли відмінять обмеження. Ті, хто мають кошти придбати житло на Заході України, можуть спокійно придбати його і в Європі. Значне скорочення населення спровокує падіння попиту, скорочення економіки

3. відбудова країни, швидше всього, буде відбуватися іноземними компаніями, їх спеціалістами (ключовими точно), їх технікою (адже у нас немає спеціалізованої і в потрібній кількості), можливо і їх матеріалами (знову питання що у нас залишиться в робочому стані, внутрішні виробники всієї потреби не закриють). Через що виділені кошти на ці цілі сприятливо вплинуть на економіки країн-виконавців (як вже зараз впливають біженці), а не на нашу.

4. важливий вплив може бути від списання боргів, розмови про що вже йдуть

Швидкого відновлення економіки не буде, за 1-2 роки європейським економічним тигром ми не станемо (навіть відновлення сг, яке найбільш імовірне, має багато невідомих, це саме стосується й енергетики. Перспективи ІТ хороші, але питання чи ІТшники залишаться в країні). І тут навіть не питання швидкості відновлення підприємств і інфраструктури, а й того, що попит в Європі ще не скоро почне фонтанувати на фоні цін на сировини і енергоносії. Енергетична і продуктова кризи у світі, спровоковані агресією кремля та голод і катастрофічна міграція, які, з великою імовірністю, будуть цього року, світ і Європа не розгребуть ні цього року ні наступного (ще питання що можуть спровокувати абсолютно очевидні десятки мільйонів біженців з Азії і Африки, організовані та скеровані спеціалістами ФСБ, СЗР, рашистів в Європі. Адже це не цивілізовані, освічені, працьовиті і вдячні українки).



Все написане – грубі штрихи пейзажу в тумані (чи, швидше, диму). Не знаю, коли зможу заглянути сюди наступного разу. Бережіть себе і будьте обережними – безпечного міста в країні вже не залишилося. Всім сил і рішучості…

Слава УКРАЇНІ, смерть ворогам.