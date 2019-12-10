Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають

Додано: Суб 22 жов, 2022 11:32

Zochan написав: orest написав: Форвард Банк фсьо. Звідки інформація? Звідки інформація?

В понеділок буде остаточно зрозуміло. Ніби у вечері "НБУ" передумав. Зараз іде активний порятунок бізнесів рашистських багатіїв в Україні. Замість того, щоб, хоча б з солідарності до Заходу, який арештовує, вводить санкції, несе економічні втрати, вливає десятки млрд уо в нашу армію і економіку, конфіскувати російський бізнес і перелаштувати його на підтримку національних інтересів, представники влади безпосередньо і через підставних рятують все і переписують на підставних підарів все. Починаючи від шаражкіних кантор шарія і закінчуючи енергетикою, стратегічною металургією і банківським бізнесом дерипаски, фрідмана і інших.При чому, не отямлює зелене бидло навіть те, що під контролем кремлівських виродків енергетичні обєкти і вся важлива інформація щодо переключень-перекомутацій, ходу ремонтів, стану галузі іобєктів. Не викликає занепокоєння те, що алюміній, авіа і ракетобудування під дерипаскою і тд і тп. Рятують і зберігають все. Арахамія рятує Альфу, не встигає, ще не придумали як це зробити, тому може й по Форварду відкотяться, бо питання можуть виникнути і в українців і за кордоном чому з одним так а з іншим ні. Може не хочуть лишньої уваги до банків привертати, а може й рятують все і для всіх рашських сук...Щодо ракетних і авіаобстрілів, не слід чекати, що в кремлівських 3,14дарасів щось закінчиться. Калібри потрохи збирають, Х-и розконсервовують, досвіду набираються, Іран, через те що в Ізраїлі та США вибори, і США Ізраїль та Туреччина не можуть домовитися, піднімає голову і все більше допомагає рашці зброєю. Наше ППО просто відмінне, з огляду на інструменти, але вище голови хлопці не стрибнуть. Нам потрібна можливість бити у відповідь на 300-500-500+ км, щоб остудити уродів. Але... Своє зрадники похєрили а НАТО не поспішає, чомусь, ні з ракетами ні з авіацією. Лишився останній крок, але нога завмерла піднятою. Хз, може вечірній тєлєзвізді треба таки взятися за наведення порядку в середині країни, а не тільки звинувачувати партнерів... А арестовичі з ждановими і більшістю інших яковин уже давно перетворилися в бльохерів, несуть часто всяку срань, лиш би аудиторії добрати і монетизацію збільшити.Щодо курсу, раз я тут. Економіка країни знищена не менше ніж на 40%. Металургія, сг, торгівля. Добралися й до енергетики, поки 40%, але, бачу, стоїть мета знищити значно більше (а ще весною один грьобаний казкар розказував, як ми завалимо нашою електроенергією європейський ринок і замінимо російський газ). Якщо справа так піде далі, а вона піде, судячи з новин із за поребрика і від рашистських військових, наша економіка буде знищена більше ніж на 50% зовсім скоро. Ми станемо максимально імпортозалежними, робочих місць і можливості заробляти буде не густо, тому буде завдання тримати споживчі ціни і курс буде головним чинником, на рівні з потугами випросити і надходженнями чергових позик і грантів з Вашингтону, Лондону і Брюселю. Не за горами, певно і обовязковий продаж експортної виручки...Не сумуйте і памятайте що в країні війна і якщо ми ще хочемо перемогти, то пріоритети треба правильно розставляти...