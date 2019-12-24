Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають

Додано: П'ят 24 кві, 2026 10:13

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) опублікував великий аналіз майбутньої четвертої промислової революції, яку автор (Paul Fraioli) за потенційним масштабом порівнює з епохою електрифікації та масового виробництва початку XX століття.



Відібрав основні думки:



- Якщо раніше драйверами промислового ривка були вугілля та сталь, то тепер цю роль відіграє зв'язка нових технологій, насамперед батарей, сонячної енергетики, чіпів, сенсорів та електромоторів, що координуються ШІ.

- Розвиток цих сфер більше не є лінійним – усі вони одночасно вийшли на етап експоненційного зростання.

- Наприклад, вартість літій-іонних акумуляторів впала з 1500 доларів за кВт•год у 2010 році до 108 доларів, а сонячні панелі подешевшали в сотні разів, ставши найдешевшим джерелом відновлюваної енергії в історії.

- Саме це здешевшання "заліза" уможливлює наступний прорив: перехід ШІ від генерації тексту до фізичного втілення у вигляді роботів та розумних машин (embodied intelligence). Потужність обчислювальних систем подвоюється щороку, а датчики LiDAR для орієнтування в просторі, що колись коштували близько 75 тисяч доларів, тепер коштують дешевше 200 доларів.

- Ці технології об'єднуються для створення гуманоїдних роботів, які зможуть працювати з інструментами та інфраструктурою, які спочатку були створені для людей. Успішний запуск у масове виробництво таких машин здатний кардинально змінити економіку, різко знизивши потребу в людській праці та збільшивши частку капіталу у виробництві.

- У гонці за лідерство у новій індустріальній епосі ключову роль відіграє масштаб виробничих потужностей та доступ до дешевої енергії.

- У цьому плані, як наголошується в доповіді, Китай має колосальну перевагу: на його частку припадає половина світових промислових роботів, він виробляє майже втричі більше електроенергії, ніж США, і контролює переробку переважної більшості рідкісноземельних металів (зараз моє: кожна країна виробляє ЕЕ стільки, скільки потрібно, дивно було б, якби при такій різниці в населенні і колосальній різниці в «допотопних» промислових виробництвах, США виробляли ЕЕ більше ніж Китай; щодо рідкоземів, то їх вистачає і за межами Китаю, потрібен просто час на розробку і перегляд диких економ фрау шмеркель, при цьому, Китай дуже погано став себе почувати при піднятті ціни на звичайні вуглеводні).

- У відповідь на це на Заході формується альтернативний підхід — вертикальна інтеграція технологій у межах екосистеми однієї корпорації. Яскравим прикладом такого підходу є компанії Ілона Маска, які об'єднують ШІ (xAI), акумулятори і робототехніку (Tesla), а також космічну інфраструктуру (SpaceX).

- Головна загроза цієї технологічної революції криється не у сценаріях із фантастичних фільмів, а у соціальній деградації та поступовій втраті контролю над технологіями подвійного призначення.

- Ризик полягає в тому, що люди непомітно делегуватимуть прийняття рішень алгоритмам – від чиновників до військових командирів, – просто тому, що внутрішні процеси ШІ стануть надто складними для розуміння і фактично будуть віддані на "аутсорс", без участі мозку людини. (зараз моє: станом на зараз абсолютно не зрозуміло, хто чи що буде виконувати роль психолога, психоаналітика чи психіатра для ШІ і хто буде лікувати галюцинації і шизофренії)

- У поєднанні з зростаючим впливом алгоритмів на медіа та політику це може призвести до того, що людське судження та відповідальність стануть лише номінальними. У результаті, як і в епоху впровадження електрики, суспільствам неминуче доведеться зробити адаптаційний стрибок, який неминуче буде болючим.