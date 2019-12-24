Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають

Додано: Сер 09 кві, 2025 09:11
Євро поки на 1,115-1,12. Далі треба дивитися на поведінку Китаю: скільки штатівських облігацій вони будуть готові продати і як на це відреагує США (чи буде підняття винагороди нових боргових паперів). Також важливі результати перемовин між США та Іраном. Судячи з складу американської делегації, вони далі будуть висувати ультиматуми і пропонувати великий бізнес. Не впевнений, чи це вдала стратегія, Іран надто зав’язаний на ідейних речах, такий дикунський підхід девелоперів їх може роздратувати, але впевнений, що Іран не готовий до серйозної війни з США (вони удар Ізраїлю проковтнули, розуміючи наслідки наступного). Звідси, нафта має шанси впасти ще. Ліквідність, витрушена з акцій «продавців мрій», не піде в сировини і, мабуть, проігнорує американські борги…
Дира в бюджеті крем ляді буде змушувати їх йти шляхом друкування рубля і девальваці деревяного… Це може стати додатковим вагомим чинником здорожчання ВКВ на наших валютних ринках (особливо готівковому).
Але ситуація в світовій економіці і в середині України надто непередбачувана. Далі не зрозуміло, які чинники будуть вагомими через тиждень-два і тепер це стосується не тільки України.
Додано: Сер 21 тра, 2025 14:35
Місяць гучних обіцянок та великих сподівань пройшов, подій було багато, але змін не відбулося. Ні мир ні перемирря не настало і в перспективі кількох місяців (а швидше й року) не передбачається. Трамп катастрофічно сильно і швидко втрачає вагу і можливість щось зробити (не тільки в Україні). Це, в першу чергу, відображається на позиції USD в світі. Європа змушена максимально швидко вставати на ноги, переорієнтовувати та зміцнювати свою економіку, що збільшує фундаментальні причини зміцнення євро. Підозрюю, пару ще трохи поштормить і підемо в сторону 1,2.
Внутрішня ситуація і курс грн\USD зумовленні певним відносним зменшенням інтенсивності на фронті та значним зменшенням попиту на валюту (особливо готівкову). Але ворог продовжує значне накопичення сил на напрямках основних наступальних дій і загострення вже близько. Це вплине на економіку і курс. Крім того, вже чітко зрозуміло, що з 5 червня умови торгівлі з ЄС поміняються і це вплине на торгівельний баланс. Все в купі з іншими чинниками, які перераховував не раз раніше (зокрема і забезпечення потреб ЗСУ за свої кошти) значно збільшить попит на валюту, як безготівкову так і готівкову.
Не відкидаю імовірності блокування кордонів з Україною певними силами на території Польщі найближчим часом. Це може бути підхоплено в Угорщині, Словаччині, можливо й Румунії. Такий сценарій може на якийсь час суттєво ускладнити логістику і експорт з України та вплинути на надходження валюти в країну в інтервалі 3-6 місяців.
Імовірний також варіант значного загострення загроз для мешканців та бізнесу в Сумах, Харкові, Запоріжжі, Херсоні що може спричинити нову хвилю міграційних процесів як в середині країни так і за межі та закриттів чи релокацій бізнесів. В такому разі теж буде відчутний негативний економічний ефект та чинник здешевшання грн.
Додано: Чет 26 чер, 2025 08:49
Знову євро/дол під впливом політичних чинників. Слова Трампа в адресу Пауелла і ФРС викликали черговий розпродаж інвесторами доларових активів. Крім того, багато хто повірив, що в Ірані настав "мир". На цьому фоні євро зараз там де є. Але кінець місяця, кварталу і півріччя може привести до того, що це може бути тимчасовий, локальний пік. Не відкидаю певної корекції. Крім того, на носі 9 липня і закінчення відтермінування мит США на імпорт з усіх країн (включаючи ЄС), крім Китаю.
Також, Ізраїль запропонував Ірану мир в обмін на його запаси збагаченого урану. Час на подумати не озвучений, але навряд чи це буде більше ніж 60 днів. Тоді все знову може закрутитися, з більш менш зрозумілими наслідками для світової економіки і головної валютної пари.
Ну і ще один міжнародний "сюрприз". Виглядає на те, що Китай остигає до БРІКС. Наступний саміт може відбутися без Сі. Я писав, що з Китаю можуть прийти цікаві новини і може бути вплив і наслідки для теперішньої світової політичної і економічної ситуації. Тому треба спостерігати.
Додано: Сер 02 лип, 2025 21:05
orest Оресте, як на мою думку, основним драйвером стали не нові і заїзжджені "Слова Трампа в адресу Пауелла і ФРС", а намір підняти ліміт держборгу аж на 5 трл $, до 41 трл $. Це ж просто очікування чергової трампівської емісії, як і при його 1-му терміні, під прикриттям ковіду
Додано: Чет 03 лип, 2025 11:43
Visky Я описував події 26 червня. Рухи по "великому і прекрасному закону" розпочалися 29 червня. Станом на зараз закон не прийнятий, в Конгресі гострі дебати, попереднє голосування - проти, через несподіваний демарш 5 республіканців. Важка робота по підняттю стелі держборгу на майбутні 10 років продовжується і чим все закінчиться ще невідомо.
Разом з тим, 9 липня вже не за горами. Поки є якась інформація про узгодження позицій з Вєтнамом, який зараз є однією з найбільших фабрик світу.
В той же час Трамп знімає санкції з немаленького переліку парашських юридичних осіб а на нас чиниться серйозний тиск для прийняття кремлівських хотілок.
Ситуація як для головної валютної пари так і для грн хитка.
Додано: Пон 07 лип, 2025 04:41
orest написав:Visky
Я описував події 26 червня. Рухи по "великому і прекрасному закону" розпочалися 29 червня. Станом на зараз закон не прийнятий, в Конгресі гострі дебати, попереднє голосування - проти, через несподіваний демарш 5 республіканців. Важка робота по підняттю стелі держборгу на майбутні 10 років продовжується і чим все закінчиться ще невідомо.
Разом з тим, 9 липня вже не за горами. Поки є якась інформація про узгодження позицій з Вєтнамом, який зараз є однією з найбільших фабрик світу.
В той же час Трамп знімає санкції з немаленького переліку парашських юридичних осіб а на нас чиниться серйозний тиск для прийняття кремлівських хотілок.
Ситуація як для головної валютної пари так і для грн хитка.
А що має трапитись 9 липня ? А звязано з митами, побачив вище.
Який купс пари дол.євро можна очікувати до кінця місяця і літа ?
Думаю все таки вийдем в горизонті до року 1 до 1.1
Додано: Вів 08 лип, 2025 18:37
Хомякоид написав: orest написав:Visky
Я описував події 26 червня. Рухи по "великому і прекрасному закону" розпочалися 29 червня. Станом на зараз закон не прийнятий, в Конгресі гострі дебати, попереднє голосування - проти, через несподіваний демарш 5 республіканців. Важка робота по підняттю стелі держборгу на майбутні 10 років продовжується і чим все закінчиться ще невідомо.
Разом з тим, 9 липня вже не за горами. Поки є якась інформація про узгодження позицій з Вєтнамом, який зараз є однією з найбільших фабрик світу.
В той же час Трамп знімає санкції з немаленького переліку парашських юридичних осіб а на нас чиниться серйозний тиск для прийняття кремлівських хотілок.
Ситуація як для головної валютної пари так і для грн хитка.
А що має трапитись 9 липня ? А звязано з митами, побачив вище.
Який купс пари дол.євро можна очікувати до кінця місяця і літа ?
Думаю все таки вийдем в горизонті до року 1 до 1.1
Ризикну припустити, що до кінця липня пара опиниться десь в діапазоні між 1,13-1,15. Прогнозувати щось на кінець літа важко, адже поки нічого незрозуміло чи відновиться війна між Ізраїлем і Іраном. До кінця року сподіваюся побачити пару десь на 1,2Х. Але ситуація дуже швидко змінюється. Прогнозувати щось на період більше ніж 1-3 місяці - це тикати пальцем в небо...
Додано: Сер 30 лип, 2025 18:38
Ну ось євро і в спрогнозованому діапазоні. Зізнаюся, чекав його тут трохи раніше, оскільки був переконаний, що Трамп раніше озвучить тарифи для ЄС і вони будуть не такими поміркованими. Але, виглядає на те, що США, ЄС і Британія знайшли чітку спільну мову і бачення щодо майбутніх дій і політики у відношенні до Китаю. Слова про 750 млрд дол. на енергоносії і 600 млрд інвестицій – це красива картинка для Трампа і його «ядерного» електорату і більше нічого, а 15% мит (далеко не на весь перелік товарів) – це певна прийнятна поступка від ЄС.
Тарифне примирення між ЄС і США, результати візиту Стармера у Вашингтон, новий термін ультиматуму Трампа для крем ляді, тарифи для Індії і те як вони сьогодні прокоментовані Трампом – все підтвердження того, що США, ЄС і Британія почали спільні дії щодо Китаю (та росії як пекінського проксі). Новини з Ірану про те, що москва послана і перемовини йдуть без посередників в ту ж лузу.
Подальша динаміка головної валютної пари в найближчі дні буде залежати від сьогоднішнього рішення ФРС та того, що Трамп озвучить через 9-10 днів для москви. Щодо ФРС, думаю сюрпризів не буде. Ставку залишать без змін, на фоні чого євро ще трохи здешевшає. На мою думку, це буде черговим підтвердженням того, що між ЄС і США є порозуміння і спільний план дій.
Якщо на вихідних буду мати час і більше розуміння того, що відбувається і що можна очікувати в майбутньому (а ситуація відчутно змінилася) – спробую написати більше.
Додано: Нед 15 бер, 2026 11:32
Трохи про міжнародку. Ще не так багато років тому Німеччина попала в очевидну лапавку (пастку). Хитрі бюргери-бариги заробляли неймовірних грошей продаючи з величезною рентабельністю свою високотехнологічну продукцію виготовлену з практично дармової сировини і енергоносіїв росії. Зацікавивши велику кількість країн Європи можливістю дешево (безмитно) купувати свою продукцію, створили (не без підтримки США) ЄС. Але раптом все пішло не по плану. Сировина і енергоносії стали недоступні а потім доступні, але за значно вищою ціною. Прекрасне життя різко змінило забарвлення.
Геополітична і безпекова ситуація обговорена не раз, її торкатися не буду, як і ситуацію з добровільним руйнуванням енергетичної безпеки і незалежності. Меркель колись отримає за все по заслугах, в цьому я не сумніваюся.
Але історія вчить тому, що вона нікого і нічому не вчить. Китайська велич виросла з інвестицій та жахливої недалекоглядності англосаксів. Теперішньою підтримкою «китайського дива» є !!!!!!тадам!!!!! дешева російська сировина та енергоносії (плюс іранська, венесуельська і ще там якась) . Тільки, на відміну від німецької історії, в цьому випадку у нас відсутня фантастична рентабельність і надприбутки та економічний союз, який забезпечував Німеччині можливість володіти другим за купівельною спроможністю і ємністю споживчим ринком світу (перший США). Пекін, в спробі завоювати світові ринки і просунути свої зікри, сяомі і решта джівели, пішов шляхом максимального демпінгу і компенсації інтересів захланних китайських «бариг» за рахунок державної підтримки і бюджетних чи (та) ЗВРних коштів. І ось настає чудовий момент, коли сировина і енергоносії стають НЕДОСТУПНИМИ чи (і) дуже дорогими. Рентабельності в китайських підприємств вистачає тільки на прибиральниць-роботів. А ЗВР п’є яйця і активно розспівується, запрошуючи в гості французьких співаків і розучуючи з ними старовинні романси.
До великої війни 2027 року залишається все менше часу. США активно тренується на «котиках», вистрілюючи запаси старих ракет різних класів та випробовуючи новітні технології, готуючи велику партію нового стратегічного стелс-бомбардувальника, попутно стаханівськими темпами озброюють та готують Німеччину, Францію, Японію, Австралію, Британію. Нафтові ресурси Близького Сходу мають стати або допомогою в майбутній сутичці, або залишитися в землі до свого часу. Глобальні світові логістичні шляхи (не тільки морські, але й повітряні і наземні) нищаться чи беруться під контроль Вашингтоном-Лондоном-Токіо-Канберою. США мають свою нафту і венесуельську, ЄС і Британія мають «норвежську» а що має Китай? Необхідність окупувати росію? Як тоді воювати з Японією чи з Тайванем?
Чекаємо квітень і результати зустрічі Трампа і Сі, якщо вона відбудеться…
П.С. Це і про євро і долар. І про їх прогнозовані крос-курси на кілька місяців вперед… Чим більше припаде ойро тим більше доллара треба конвертнути.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 10:13
Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) опублікував великий аналіз майбутньої четвертої промислової революції, яку автор (Paul Fraioli) за потенційним масштабом порівнює з епохою електрифікації та масового виробництва початку XX століття.
Відібрав основні думки:
- Якщо раніше драйверами промислового ривка були вугілля та сталь, то тепер цю роль відіграє зв'язка нових технологій, насамперед батарей, сонячної енергетики, чіпів, сенсорів та електромоторів, що координуються ШІ.
- Розвиток цих сфер більше не є лінійним – усі вони одночасно вийшли на етап експоненційного зростання.
- Наприклад, вартість літій-іонних акумуляторів впала з 1500 доларів за кВт•год у 2010 році до 108 доларів, а сонячні панелі подешевшали в сотні разів, ставши найдешевшим джерелом відновлюваної енергії в історії.
- Саме це здешевшання "заліза" уможливлює наступний прорив: перехід ШІ від генерації тексту до фізичного втілення у вигляді роботів та розумних машин (embodied intelligence). Потужність обчислювальних систем подвоюється щороку, а датчики LiDAR для орієнтування в просторі, що колись коштували близько 75 тисяч доларів, тепер коштують дешевше 200 доларів.
- Ці технології об'єднуються для створення гуманоїдних роботів, які зможуть працювати з інструментами та інфраструктурою, які спочатку були створені для людей. Успішний запуск у масове виробництво таких машин здатний кардинально змінити економіку, різко знизивши потребу в людській праці та збільшивши частку капіталу у виробництві.
- У гонці за лідерство у новій індустріальній епосі ключову роль відіграє масштаб виробничих потужностей та доступ до дешевої енергії.
- У цьому плані, як наголошується в доповіді, Китай має колосальну перевагу: на його частку припадає половина світових промислових роботів, він виробляє майже втричі більше електроенергії, ніж США, і контролює переробку переважної більшості рідкісноземельних металів (зараз моє: кожна країна виробляє ЕЕ стільки, скільки потрібно, дивно було б, якби при такій різниці в населенні і колосальній різниці в «допотопних» промислових виробництвах, США виробляли ЕЕ більше ніж Китай; щодо рідкоземів, то їх вистачає і за межами Китаю, потрібен просто час на розробку і перегляд диких економ фрау шмеркель, при цьому, Китай дуже погано став себе почувати при піднятті ціни на звичайні вуглеводні).
- У відповідь на це на Заході формується альтернативний підхід — вертикальна інтеграція технологій у межах екосистеми однієї корпорації. Яскравим прикладом такого підходу є компанії Ілона Маска, які об'єднують ШІ (xAI), акумулятори і робототехніку (Tesla), а також космічну інфраструктуру (SpaceX).
- Головна загроза цієї технологічної революції криється не у сценаріях із фантастичних фільмів, а у соціальній деградації та поступовій втраті контролю над технологіями подвійного призначення.
- Ризик полягає в тому, що люди непомітно делегуватимуть прийняття рішень алгоритмам – від чиновників до військових командирів, – просто тому, що внутрішні процеси ШІ стануть надто складними для розуміння і фактично будуть віддані на "аутсорс", без участі мозку людини. (зараз моє: станом на зараз абсолютно не зрозуміло, хто чи що буде виконувати роль психолога, психоаналітика чи психіатра для ШІ і хто буде лікувати галюцинації і шизофренії)
- У поєднанні з зростаючим впливом алгоритмів на медіа та політику це може призвести до того, що людське судження та відповідальність стануть лише номінальними. У результаті, як і в епоху впровадження електрики, суспільствам неминуче доведеться зробити адаптаційний стрибок, який неминуче буде болючим.
