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Що українські IT-фахівці
думають про карантин: у 27%...

Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:16

Re: Що українські IT-фахівці думають про карантин: у 27%...

  halyapet написав:Усі айтішники неминуче постраждають від світового карантину

Не все. Увы. В сонях и других гемдевах - увеличенный спрос. ZOOM вырос в акциях. Все кто двигал онлайн образование - ныне на коне.
ИТ разное бывает. Да.
Я связан с провайдерством. Выручка выросла на 30%. Это заробитчане по селам вернулись+начали брать пакеты с ТВ.
  uaprofi написав:у ИТ долгое время была ЗП надудая как мыльный пузырь
пора им переходить в реал

Говно вопрос. Интеренет не есть продукт первой необходимости. Просто как маршрутки отпадет интернет. Что делать будете? Если завтра вы не сможете позвонить по скайпу, сделать конференцию в ZOOM, включить мультик с ютуба деткам? А? Да вы любые бабки залатите за эту иглу. Мир изменился. Увы и ах. И те кто сидел "на попе ровно" и не думал об онлайне - сейчас сосут тунца.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 01:43

  hilgurt написав:Фразы "52% бояться втратити роботу" нет не только в тексте статьи, её даже из заголовка убрали. Осталась только в ссылке)))

По ссилці на dou все є :)
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Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:15

  dimo_0n написав:
  halyapet написав:Усі айтішники неминуче постраждають від світового карантину

Не все. Увы. В сонях и других гемдевах - увеличенный спрос. ZOOM вырос в акциях. Все кто двигал онлайн образование - ныне на коне.
ИТ разное бывает. Да.
Я связан с провайдерством. Выручка выросла на 30%. Это заробитчане по селам вернулись+начали брать пакеты с ТВ.
  uaprofi написав:у ИТ долгое время была ЗП надудая как мыльный пузырь
пора им переходить в реал

Говно вопрос. Интеренет не есть продукт первой необходимости. Просто как маршрутки отпадет интернет. Что делать будете? Если завтра вы не сможете позвонить по скайпу, сделать конференцию в ZOOM, включить мультик с ютуба деткам? А? Да вы любые бабки залатите за эту иглу. Мир изменился. Увы и ах. И те кто сидел "на попе ровно" и не думал об онлайне - сейчас сосут тунца.


Мир постоянно меняется. И то что вам сегодня кажется востребованным, стабильным и доходным, завтра может изменится кардинально. Для примера: Укртелеком, лазерные диски, нефть-газ, ... . Так и с интернетом. Ну отпадет он, ну помучаетесь пару тройку недель-месяцев и найдете другую альтернативу применения своих сил. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:06

Кузя, если вдруг пропадет инет, то внезапно пропадет и связь и банковская сфера и много еще привычных и необходимых вещей. Так что это заметят все и последствия будут катастрофические. Но вероятность пропадания его крайне мала (и это хорошо) - т.к. он и создавался для функционирования в условиях ядерной войны.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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