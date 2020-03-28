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Кожному українцеві стартовий
капітал на 18 років від...

Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:36

Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти зможуть отримати ті, кому виповниться 18 років і хто весь цей час жив в Україні.

Дивися повний текст Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від держави: Звідки візьмуть гроші.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:36

1% от реализации полезных ископаемых - это ни о чем. Изначально утопия.
Недра принадлежат народу, а значит всем гражданам, рожденным на этой земле.
Всю плату за "ренту", полученную с добычи ископаемых и прочей эксплуатации земельных ресурсов, в автоматическом режиме, без участия чиновников, распределять поровну на всех. И тогда уже каждый гражданин будет решать, что с этим "гарантированным доходом" делать.
А не ахметовым и фирташам позволять зарабатывать миллиарды на этом, а народу -шиш без масла.

Вот это единственный честный и правильный подход, остальное ложь.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:48

Re: Кожному українцеві стартовий капітал на 18 років від...

а шо делать кому уже давным давно выполнилось 18 лет? Или они уже не нужны?

П,С.И боюсь если, допустим, 18летним таки выдавать тот "стартовый капитал" - то они (90%) его прогуляют, а толку почти никакого не будет.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:58

  Alex2007 написав:а шо делать кому уже давным давно выполнилось 18 лет? Или они уже не нужны?

П,С.И боюсь если, допустим, 18летним таки выдавать тот "стартовый капитал" - то они (90%) его прогуляют, а толку почти никакого не будет.


Тут главное в фонд, которым будут рулить "правильные менеджеры" :). Выдавать то уже дело десятое.
yvlad
 
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