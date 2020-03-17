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Потужності «зелених» електростанцій
ускладнюють роботу...

Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:03

Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на початок квітня 2020 року встановлена потужність вітрових (ВЕС) та сонячних (СЕС) електростанцій становила 5,2 ГВт, це більше, ніж об’єднана енергосистема (ОЕС) України сьогодні може прийняти без серйозних відхилень у роботі.

Дивися повний текст Потужності «зелених» електростанцій ускладнюють роботу системи - Укренерго.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:03

Як в пілялки-каталки грати, краще б прикинули скільки електро-авто вже у нас та за якими тарифами їх заливають мережі. Мав би льчильник з динамічним ціноутворенням та автоматикою, зглажував би пік батареєю, а так коли заманеться тоді і вмикаю. А в мережах нехай безхатченки заряджають
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:28

Все очень просто, ставим тариф на уровне атомных электростанций и пора кармуху закрывать
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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