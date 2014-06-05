Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ)

Митрополит УПЦ МП Онуфрий обратился к прихожанам с видеообращением и призвал всех верующих прийти на Пасху под храмы, чтобы молиться во время богослужения.
Они же в москве:
Митрополит Феофан призвал православных провести Пасху дома
Тот же МП в Беларуси:
Митрополит Павел: воздержитесь от посещения храмов, молитесь дома
И как это назвать?
УМИСНИЙ ГЕНОЦИД: РОСІЙСЬКА ЦЕРКВА ЗАБОРОНИЛА МАСОВІ ЗАХОДИ УСІМ СВОЇМ ПАРАФІЯМ, КРІМ РПЦ В УКРАЇНІ – ДОКУМЕНТ
У Росії духовенство закликає парафіян до домашньої молитви
У храмах РПЦ в Україні минулої неділі проходили служби з масовою участю парафіян. Служителі неодноразово публічно закликали своїх парафіян ігнорувати норми карантину, відвідувати богослужіння і причащатися.
Водночас, за інформацією від священнослужителів РПЦ в Україні, які мешкають на тимчасово окупованій території Донецької області, у самій Росії Данилов монастир, що є резиденцією московського патріарха Кирила, 8 квітня розіслав циркуляр по всіх російських митрополіях та єпархіях із зазначенням утриматися від масових заходів в релігійні свята, у тому числі Великодня.
"Керуючись благословенням Святійшого Патріарха, духовенство закликає парафіян до домашньої молитви до зняття обмежень, введених владою. Це стосується в тому числі днів Страсної седмиці і свята Святої Пасхи", – йдеться в документі.
Подвійні стандарти РПЦ – на території України парафіян РПЦ закликати до відвідування богослужінь в умовах карантину, а в самій Росії давати вказівки максимально дотримуватися карантину і самоізолюватись – варто розглядати як диверсію, спрямовану на погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 14 кві, 2020 23:23, всього редагувалось 1 раз.
Митрополит УПЦ МП Онуфрий обратился к прихожанам с видеообращением и призвал всех верующих прийти на Пасху под храмы, чтобы молиться во время богослужения.
Они же в москве:
Митрополит Феофан призвал православных провести Пасху дома
Тот же МП в Беларуси:
Митрополит Павел: воздержитесь от посещения храмов, молитесь дома
И как это назвать?
Это говорит о том, что все эти церковные организация крайне мутные конторы, за которыми за всю историю закреплены сомнительные и мутные истории. На попАх порой печати негде ставить. Раньше полностью отождествляли государство с церковью, сейчас церковь как бы в полу-подполье но при значительной поддержке/одобрении государства (в данном случае мы говорим в первую очередь об Украине и об рф, но в других странах аналогично в общем то, +-). А люди продолжают вести себя не совсем разумно, ведясь на эту нерациональную атрибутику. Замечу, что я абсолютно не отрицаю веру как таковую. Просто вокруг этой веры (как и вокруг всего не до конца изученного и необъяснимого) развелось куча мошенничества/одурманивания в крупных масштабах.
ПС Вот и стоило бы нашим керманычам подумать и убедить людей не наражати себе та інших на небезпеку, скапливаясь огромными толпами у храмов. Вплоть до крепких аваковских ребят в балаклавах и с щитами у храмов, для убеждения, но без применения особой силы (а то еще начнется потом) Так как одно дело магазин, работа где-то в офисе с применением дистанции во избежание, а другое дело целые толпы. Даже если бы это был бы самый простой вирус сезонного гриппа.
Митрополит УПЦ МП Онуфрий обратился к прихожанам с видеообращением и призвал всех верующих прийти на Пасху под храмы, чтобы молиться во время богослужения.
Они же в москве:
Митрополит Феофан призвал православных провести Пасху дома
Тот же МП в Беларуси:
Митрополит Павел: воздержитесь от посещения храмов, молитесь дома
И как это назвать?
Это говорит о том, что все эти церковные организация крайне мутные конторы, за которыми за всю историю закреплены сомнительные и мутные истории. На попАх порой печати негде ставить. Раньше полностью отождествляли государство с церковью, сейчас церковь как бы в полу-подполье но при значительной поддержке/одобрении государства (в данном случае мы говорим в первую очередь об Украине и об рф, но в других странах аналогично в общем то, +-). А люди продолжают вести себя не совсем разумно, ведясь на эту нерациональную атрибутику. Замечу, что я абсолютно не отрицаю веру как таковую. Просто вокруг этой веры (как и вокруг всего не до конца изученного и необъяснимого) развелось куча мошенничества/одурманивания в крупных масштабах.
ПС Вот и стоило бы нашим керманычам подумать и убедить людей не наражати себе та інших на небезпеку, скапливаясь огромными толпами у храмов. Вплоть до крепких аваковских ребят в балаклавах и с щитами у храмов, для убеждения, но без применения особой силы (а то еще начнется потом) Так как одно дело магазин, работа где-то в офисе с применением дистанции во избежание, а другое дело целые толпы. Даже если бы это был бы самый простой вирус сезонного гриппа.
Это вы понимаете, а рассчитано на религиозных бабушек, которые находятся в группе риска, соберутся возле церквей, заразятся и умрут! И создадут коллапс в больницах! И это не "мутные конторы", а диверсанты и убийцы!
Пора определяться, это у нас власть или агенты и пособники убийц, которые заодно с этими. Подобные диверсанты должны сидеть, а все приходы КГБ должны быть закрыты тут же! Или все эти штрафы за нарушение карантина только для простолюдинов?
hxbbgaf написав:Пора определяться, это у нас власть или агенты и пособники убийц, которые заодно с этими. Подобные диверсанты должны сидеть, а все приходы КГБ должны быть закрыты тут же! Или все эти штрафы за нарушение карантина только для простолюдинов?
К большому сожалению, эта власть готова отстаивать интересы кого-угодно, например, всяких мвфов и т.д, закрывать глаза на реальную опасность этих планируемых священослужений, проводить непонятные реформы, наподобие 2-го этапа медицинской реформы, и т.д. и т.п., всё что угодно, но только не в интересах обычных пересичных. Более того, что если вдруг каким-то образом у нас будет официальная статистика по ковиду в числе наилучших в мире (или даже не самых худших), то эти товарищи будут рвать на себе майку и говорить "от видите какая у нас медицина, и какую полезную реформу сделала супрун" и продолжат с утроенной силой. Ну а то что московская церковь в данном случае абсолютные диверсанты и шатуны - это очевидно. Бабулек нужно как-то заблокировать дома.
hxbbgaf написав:Пора определяться, это у нас власть или агенты и пособники убийц, которые заодно с этими. Подобные диверсанты должны сидеть, а все приходы КГБ должны быть закрыты тут же! Или все эти штрафы за нарушение карантина только для простолюдинов?
К большому сожалению, эта власть готова отстаивать интересы кого-угодно, например, всяких мвфов и т.д, закрывать глаза на реальную опасность этих планируемых священослужений, проводить непонятные реформы, наподобие 2-го этапа медицинской реформы, и т.д. и т.п., всё что угодно, но только не в интересах обычных пересичных. Более того, что если вдруг каким-то образом у нас будет официальная статистика по ковиду в числе наилучших в мире, то эти товарищи будут рвать на себе майку и говорить "от видите какая у нас медицина, и какую полезную реформу сделала супрун" и продолжат с утроенной силой. Ну а то что московская церковь в данном случае абсолютные диверсанты и шатуны - это очевидно. Бабулек нужно как-то заблокировать дома.
Супрун уже год как нету. По сравнению с этими она мелко плавала. И контроль со стороны МВФ - это сейчас лучшее, что с нами может произойти. Но что-то уже слабо верится. Эти ворюги скорей с коцабами заодно будут грабить и уничтожать нашу страну.