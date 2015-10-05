Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 824825826827 Додано: Сер 19 лис, 2025 00:21 Сибарит написав: Боюсь, что искренне верующие не согласятся с тем, что Бог - это химическая реакция... Боюсь, что искренне верующие не согласятся с тем, что Бог - это химическая реакция... Богом и религиями психология не занимается, а тем какое содержание человек вкладывает в эти понятия и как вера влияет на жизнь и психическое здоровье исследований - вагон. Чтобы с ними не соглашаться нужно как минимум иметь свои - альтернативные. Аргументы типа "верю не верю" - уровень лавочки с бабушками. При наличии на смартфоне нейронки от И.Маска Grok любые исследования гуглятся за 6 секунд. Кто не пользуется люто рекомендую. Богом и религиями психология не занимается, а тем какое содержание человек вкладывает в эти понятия и как вера влияет на жизнь и психическое здоровье исследований - вагон. Чтобы с ними не соглашаться нужно как минимум иметь свои - альтернативные. Аргументы типа "верю не верю" - уровень лавочки с бабушками. При наличии на смартфоне нейронки от И.Маскалюбые исследования гуглятся за 6 секунд. Кто не пользуется люто рекомендую. Wirująświatła

Повідомлень: 30884 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 00:28 Faceless написав: а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки и что дети сироты вырастают инвалидами или умственно неполноценными? Ребёнку для развития нужен ЛЮБОЙ ВЗРОСЛЫЙ. То что это должен быть именно биологический или юридический отец - стереотипы. Миллионы детей растут без отцов и биологических родителей. Кроме этических (отношение нашего общества к таким детям негативное) особых проблем сиротство не вызывает. и что дети сироты вырастают инвалидами или умственно неполноценными? Ребёнку для развития нужен. То что это должен быть именно биологический или юридический отец - стереотипы. Миллионы детей растут без отцов и биологических родителей. Кроме этических (отношение нашего общества к таким детям негативное) особых проблем сиротство не вызывает. Wirująświatła

Повідомлень: 30884 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 01:04 Faceless написав:

Не думаю, що у Бетона з нашим воїном з Буковини мова про підлітків старшого віку, а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки Не думаю, що у Бетона з нашим воїном з Буковини мова про підлітків старшого віку, а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки

Хз шо тут сказати... да, ці діти малі і тут бетону повезло більше всетаки йому вдалось до певного возрасту взростити а я своїх лишив коли було рік і 2,5р.

І на формування впливу майже не маю.

Тепер на рахунок віку і ламання хімії любові в ненависть... це брєд.

Мені он 45й йде а батькам з війни треба щоранку одписатись, хоть їм за 70ть. Переживають.

І не в мене одного так. Є і такі кому під 60ть, що їм повезло з живими батьками, то дзвонять додому.

Пан психолог, чомусь видає за норму отклонєнія.

Не то шоб я такого ніколи не бачив...

но і до неповних 45 маю вже право сказати, що не є емоційним "наркоманом".

і якось з попередніми жінками до ненависті не доходило,

остив це да, но лишилась хіба льогка грусть і ніжність а не ненависть)

А батьківський інстинкт теж є. І туга Бетона понятна.

Байдужість до свого приплоду не нормальна. Хз шо тут сказати... да, ці діти малі і тут бетону повезло більше всетаки йому вдалось до певного возрасту взростити а я своїх лишив коли було рік і 2,5р.І на формування впливу майже не маю.Тепер на рахунок віку і ламання хімії любові в ненависть... це брєд.Мені он 45й йде а батькам з війни треба щоранку одписатись, хоть їм за 70ть. Переживають.І не в мене одного так. Є і такі кому під 60ть, що їм повезло з живими батьками, то дзвонять додому.Пан психолог, чомусь видає за норму отклонєнія.Не то шоб я такого ніколи не бачив...но і до неповних 45 маю вже право сказати, що не є емоційним "наркоманом".і якось з попередніми жінками до ненависті не доходило,остив це да, но лишилась хіба льогка грусть і ніжність а не ненависть)А батьківський інстинкт теж є. І туга Бетона понятна.Байдужість до свого приплоду не нормальна. Banderlog

Повідомлень: 3961 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 100 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 824825826827 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 11225

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34