Faceless написав:
Не думаю, що у Бетона з нашим воїном з Буковини мова про підлітків старшого віку, а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки
Хз шо тут сказати... да, ці діти малі і тут бетону повезло більше всетаки йому вдалось до певного возрасту взростити а я своїх лишив коли було рік і 2,5р.
І на формування впливу майже не маю.
Тепер на рахунок віку і ламання хімії любові в ненависть... це брєд.
Мені он 45й йде а батькам з війни треба щоранку одписатись, хоть їм за 70ть. Переживають.
І не в мене одного так. Є і такі кому під 60ть, що їм повезло з живими батьками, то дзвонять додому.
Пан психолог, чомусь видає за норму отклонєнія.
Не то шоб я такого ніколи не бачив...
но і до неповних 45 маю вже право сказати, що не є емоційним "наркоманом".
і якось з попередніми жінками до ненависті не доходило,
остив це да, но лишилась хіба льогка грусть і ніжність а не ненависть)
А батьківський інстинкт теж є. І туга Бетона понятна.
Байдужість до свого приплоду не нормальна.