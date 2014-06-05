|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:02
Re: Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ)
Як братка ховають антихристи з МП
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:05
Re: Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ)
А что же молчит ПЦУ?
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:11
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:15
Заодно надо запретить и богослужения в Эпицентрах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 15 кві, 2020 00:18
|