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Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ)
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:02
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Ethereum
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:05
А что же молчит ПЦУ?
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Diman
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:11
Diman написав:
А что же молчит ПЦУ?
Чого мовчить? Вони послідували українській церкві УГКЦ,які вже давно все заборонили і закриті.
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Ethereum
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:15
Заодно надо запретить и богослужения в Эпицентрах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 15 кві, 2020 00:18
freeze написав:
Заодно надо запретить и богослужения в Эпицентрах.
Я як в синагогах? Хто знає?
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Ethereum
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:59
Ethereum написав: freeze написав:
Заодно надо запретить и богослужения в Эпицентрах.
Я як в синагогах? Хто знає?
Геноцид -- это если бы силой (под дулом автоматов) в церкви загоняли. В данном же случае -- обычный дарвиновский отбор.
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_hunter
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:03
_hunter написав: Ethereum написав: freeze написав:
Заодно надо запретить и богослужения в Эпицентрах.
Я як в синагогах? Хто знає?
Геноцид -- это если бы силой (под дулом автоматов) в церкви загоняли. В данном же случае -- обычный дарвиновский отбор.
Ну, силу религии тоже не стоит недооценивать.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:04
hxbbgaf написав: _hunter написав: Ethereum написав:
Я як в синагогах? Хто знає?
Геноцид -- это если бы силой (под дулом автоматов) в церкви загоняли. В данном же случае -- обычный дарвиновский отбор.
Ну, силу религии тоже не стоит недооценивать.
Не стоит. Но и вещи правильными именема называть следует.
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_hunter
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:21
Попов вообще, многих и часто надо бить ногами. Таких лицемеров ещё поди поищи.
Привыкли, что большая часть паствы мягко говоря недалёкая и реально чувствовать себя богоизбранными начинают.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:31
_hunter написав:
Не стоит. Но и вещи правильными именема называть следует.
Все правильно. Это сродни зомбированию. Если человека загипнотизировать и заставить самоубиться - это то же, что и убийство. У них один аргумент на свои преступления - так хочет Бог и это безапелляционно и веруны верят и это страшно. Это даже хуже чем просто убийство!
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hxbbgaf
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