Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ)

_hunter написав:Не стоит. Но и вещи правильными именема называть следует.
Все правильно. Это сродни зомбированию. Если человека загипнотизировать и заставить самоубиться - это то же, что и убийство. У них один аргумент на свои преступления - так хочет Бог и это безапелляционно и веруны верят и это страшно. Это даже хуже чем просто убийство!
Правильно все говорите. І ще МП діє по інструкції ФСБ . Головне знищити віру.
_hunter написав:Не стоит. Но и вещи правильными именема называть следует.
Все правильно. Это сродни зомбированию. Если человека загипнотизировать и заставить самоубиться - это то же, что и убийство. У них один аргумент на свои преступления - так хочет Бог и это безапелляционно и веруны верят и это страшно. Это даже хуже чем просто убийство!
Вы, похоже, "звезды под гипнозом" пересмотрели... -- хоть где-то такое в контролируемых условиях получилось провернуть? Так, может, в этом-то и проблема?
_hunter написав:Геноцид -- это если бы силой (под дулом автоматов) в церкви загоняли. В данном же случае -- обычный дарвиновский отбор.
якби вони сиділи десь в полі чи лісі, і ні з ким, крім як між собою не спілкувалися, ну що ж, їх вибір. але вони понесуть все те серед всіх. і це вже не так забавно, як на перший погляд видається.
Среди каких еще "всіх"? -- самоизоляция, вроде, на дворе. Заскочить в респираторе в магаз на 15 минут вполне безопасно -- даже если в нем _все_ остальные посетители, включая продавцов/кассиров -- паства РПЦ.