RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Преднамеренный геноцид
со стороны УПЦ МП (РПЦ)

Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:35

  hxbbgaf написав:
  _hunter написав:Не стоит. Но и вещи правильными именема называть следует.

Все правильно. Это сродни зомбированию. Если человека загипнотизировать и заставить самоубиться - это то же, что и убийство. У них один аргумент на свои преступления - так хочет Бог и это безапелляционно и веруны верят и это страшно. Это даже хуже чем просто убийство!


Правильно все говорите. І ще МП діє по інструкції ФСБ . Головне знищити віру.
Ethereum
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:36

  hxbbgaf написав:
  _hunter написав:Не стоит. Но и вещи правильными именема называть следует.

Все правильно. Это сродни зомбированию. Если человека загипнотизировать и заставить самоубиться - это то же, что и убийство. У них один аргумент на свои преступления - так хочет Бог и это безапелляционно и веруны верят и это страшно. Это даже хуже чем просто убийство!

Вы, похоже, "звезды под гипнозом" пересмотрели... -- хоть где-то такое в контролируемых условиях получилось провернуть?
Так, может, в этом-то и проблема?
_hunter
 
Повідомлень: 2043
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:47

Re: Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ)

РПЦ створив КГБ, делегати т.зв. Помісного Собору РПЦ МП 1945 року були агентами КГБ
Документи всі є тут!
https://mysliwiec.livejournal.com/2960710.html
Ethereum
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:41

Ситуація в Києво-Печерській лаврі «не просто небезпечна, а й дуже показова»
Зображення
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 08.09.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:53

  _hunter написав:Геноцид -- это если бы силой (под дулом автоматов) в церкви загоняли. В данном же случае -- обычный дарвиновский отбор.


якби вони сиділи десь в полі чи лісі, і ні з ким, крім як між собою не спілкувалися, ну що ж, їх вибір. але вони понесуть все те серед всіх. і це вже не так забавно, як на перший погляд видається.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 924
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:58

У бизнесмена Новинского обнаружен коронавирус
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 08.09.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 16:05

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:Геноцид -- это если бы силой (под дулом автоматов) в церкви загоняли. В данном же случае -- обычный дарвиновский отбор.


якби вони сиділи десь в полі чи лісі, і ні з ким, крім як між собою не спілкувалися, ну що ж, їх вибір. але вони понесуть все те серед всіх. і це вже не так забавно, як на перший погляд видається.

Среди каких еще "всіх"? -- самоизоляция, вроде, на дворе. Заскочить в респираторе в магаз на 15 минут вполне безопасно -- даже если в нем _все_ остальные посетители, включая продавцов/кассиров -- паства РПЦ.
_hunter
 
Повідомлень: 2043
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ракета, убившая детей в школе, прилетела со стороны Макеевки
hxbbgaf » Чет 06 лис, 2014 11:31
0 3209
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лис, 2014 11:31
hxbbgaf
Геноцид татар в Крыму
hxbbgaf » Чет 16 жов, 2014 19:30
0 3191
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 жов, 2014 19:30
hxbbgaf
АТО – спланированный геноцид?
Роман Прокопенко » Чет 05 чер, 2014 21:15
6 3729
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 чер, 2014 22:32
KudryaIgor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.