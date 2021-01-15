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Додано: Сер 15 кві, 2020 23:32
Курилка о дизайне
Друзья, пытался ли кто-то самостоятельно сделать черновик дизайн-проекта для своей квартиры? Пока карантин, хочется в своё удовольствие перебрать разные варианты, чтобы набросать ориентиры для будущей работы с профессиональным дизайнером. Пользовался ли кто-то сам дизайнерским софтом? Есть ли рекомендации?
Додано: Чет 16 кві, 2020 12:41
Ванная с балконом
Выглядит шикарно. Вид снаружи, думаю, тоже будет неплохой.
Додано: Суб 25 кві, 2020 22:15
Додано: Суб 25 кві, 2020 23:57
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:48
Как выдержать дизайн интерьера в гармонии с архитектурным стилем самого дома, если это конструктивизм?
Считаю оформление и цветовую гамму стен и пола кухни в этой квартире наиболее подходящими по стилю конструктивистскому зданию на Институтской 16, где находится эта квартира.
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