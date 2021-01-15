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Курилка о дизайне

Курилка о дизайне
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 23:32

Курилка о дизайне

Друзья, пытался ли кто-то самостоятельно сделать черновик дизайн-проекта для своей квартиры? Пока карантин, хочется в своё удовольствие перебрать разные варианты, чтобы набросать ориентиры для будущей работы с профессиональным дизайнером. Пользовался ли кто-то сам дизайнерским софтом? Есть ли рекомендации?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 07:10

Тут только Флай поможет.На профильных форумах больше инфо.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 12:41

Ванная с балконом
https://image.blagovist.ua/403008418/full
Выглядит шикарно. Вид снаружи, думаю, тоже будет неплохой. :D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:15

Оказывается, в Броварах есть ЖК Саванна Сити. Там есть дом-зебра, дом-гепард, тигр, жираф... Каждый может себе выбрать животное по вкусу. Вот, например, дом-зебра
Зображення
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:57

  artlife написав:Оказывается, в Броварах есть ЖК Саванна Сити. Там есть дом-зебра, дом-гепард, тигр, жираф... Каждый может себе выбрать животное по вкусу. Вот, например, дом-зебра
Зображення

Молодцы. Прикольно придумали.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:48

Как выдержать дизайн интерьера в гармонии с архитектурным стилем самого дома, если это конструктивизм?
Считаю оформление и цветовую гамму стен и пола кухни в этой квартире наиболее подходящими по стилю конструктивистскому зданию на Институтской 16, где находится эта квартира.
https://100realty.ua/object/33661461
artlife
 
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