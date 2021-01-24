Курилка о дизайне

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Друзья, пытался ли кто-то самостоятельно сделать черновик дизайн-проекта для своей квартиры? Пока карантин, хочется в своё удовольствие перебрать разные варианты, чтобы набросать ориентиры для будущей работы с профессиональным дизайнером. Пользовался ли кто-то сам дизайнерским софтом? Есть ли рекомендации?
Как выдержать дизайн интерьера в гармонии с архитектурным стилем самого дома, если это конструктивизм? Считаю оформление и цветовую гамму стен и пола кухни в этой квартире наиболее подходящими по стилю конструктивистскому зданию на Институтской 16, где находится эта квартира. https://100realty.ua/object/33661461