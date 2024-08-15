RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 11:21

Коли найсприятливіший час для купівлі валюти?



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Вітання
00:53 🔵 Як змінювався курс валют
02:20 🔵 Що впливає на курс валют
10:19 🔵 Коли купувати долари?
14:09 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 15 до 21 серпня

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6237
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3462)
15.08.2024 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.