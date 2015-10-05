Додано: Сер 29 жов, 2025 18:14

иммигранты прилагают усилия и добиваются порой большего чем местные.

иммигранты прилагают усилия и добиваются порой большего чем местные.

Это не только к школам относится.

К деньгам у меня вполне спокойное отношение - это не цель, а средство достижения целей. Да, цель в том числе дать нормальное образование. Как-бы кто-то, у кого, судя по всему с "советскими" догмами не сложилось, не считал.

Есть люди, которые не считают, что родители - важные, если не важнейшие люди в жизни детей. Есть люди, которые не считают образование важным. Есть люди, которые не считают физическое развитие важным.

Я - вот такой ходячий анахронизм. Мне это важно.

А деньги - в той части, в которой они могут помочь добиваться того, что важно.

Вы, возможно, потеряли нить дискуссии со мной.

Вы, возможно, потеряли нить дискуссии со мной.

Началось с того, что ай-ай-ай, какие несчастные, хотят отменить отрицательную дискриминацию. Вспомнили? Вы спросили об чем эта новость.

меня не устраивает уровень образования ни в сельских школах Украины ни в городских ни в моем институте в настоящее время.

Это как раз вполне естественно. У коренных всё налажено и они спокойно живут."Понаехавшим" надо искать своё место под солнцем и завоёвывать его. Поэтому прилагаются бОльшие усилия и, соответственно, бОльшие результаты. Это наблюдалось и у нас, например, в Москве (раньше), сейчас в Киеве.Полностью согласен.Я ничего не потерял. Но вы слишком сосредоточены на "отрицательной дискриминации". Видимо, вас эта тема в США сильно достала/надоела.В той новости речь, насколько понял, не шла об "отрицательной дискриминации", говорилось только об отмене конкурса при поступлении. Мне было непонятно, как при этом проводить отбор лучших учеников. Или вообще отказаться от отбора? А как тогда хотят сделать?Я говорю не о "какой-то справедливости", а о реально существующей проблеме. Существующей и в Украине,и в других странах. И в США тоже, как бы вы не уверяли, что её нет.Отрицательная дискриминация это другой вопрос. Воспоминания о рабстве это уже достаточно давняя история. И об этом стоит не то, чтобы забыть, но не учитывать при решении сегодняшних проблем.А вот неравенство возможностей детей в зависимости от места проживания и/или социально-экономического положения это вопрос сегодняшний.Не знаю, возможно, у любых родителей в США хватает денег на хорошую частную школу, но сильно сомневаюсь (и что такая школа в пределах доступности для любого фермера). Так же, как далеко не у всех хватит денег на Лигу Плюща (оставляю в стороне вопрос о необходимости поступления именно в Лигу). В Украине точно не хватает. При этом и в Украине, и в США есть разница в уровне подготовки в гос. и частных школах.Ну, о сегодняшнем уровне говорить вообще сложно.Когда на востоке уже 4-й год занятия онлайн из-за войны, а до этого ещё были из-за ковида. А даже там, где оффлайн, то много детей за границей и тоже занимаются онлайн. Ещё и учителей много выехало.