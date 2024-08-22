Youtube канал - Finance.ua

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Вітання
00:53 🔵 Як змінювався курс валют
02:20 🔵 Що впливає на курс валют
10:19 🔵 Коли купувати долари?
14:09 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 15 до 21 серпня
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 15 сер, 2024 11:21
Коли найсприятливіший час для купівлі валюти?
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Вітання
00:53 🔵 Як змінювався курс валют
02:20 🔵 Що впливає на курс валют
10:19 🔵 Коли купувати долари?
14:09 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 15 до 21 серпня
Додано: Чет 22 сер, 2024 12:17
Чи забирати кошти з банків? Чи буде банкопад?
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Вітання
01:04 🔵 Чи забирати зараз кошти з банків?
08:40 🔵 Чи буде новий банкопад?
12:27 🔵 Чи впадуть ціни на нерухомість?
15:09 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з з 22 до 28 серпня
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