Youtube канал - Finance.ua

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Що буде з євро в Україні
05:30 🔵 3 варіанти курса євро в Україні
08:07 🔵 Коли будуть стрибки курсу євро в Україні
15:30 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 17 по 23 жовтня
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 17 жов, 2024 19:08
ЩО БУДЕ З ЄВРО: 3 варіанти курса євро в Україні
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Що буде з євро в Україні
05:30 🔵 3 варіанти курса євро в Україні
08:07 🔵 Коли будуть стрибки курсу євро в Україні
15:30 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 17 по 23 жовтня
Додано: Чет 24 жов, 2024 13:42
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Що буде з ОВДП до кінця 2024
12:25 🔵 Покупців гривневих ОВДП
20:54 🔵 Прогноз що буде з гривневими ОВДП
25:04 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 24 по 31 жовтня
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