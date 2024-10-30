Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:08

ЩО БУДЕ З ЄВРО: 3 варіанти курса євро в Україні



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Що буде з євро в Україні
05:30 🔵 3 варіанти курса євро в Україні
08:07 🔵 Коли будуть стрибки курсу євро в Україні
15:30 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 17 по 23 жовтня

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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:42



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Що буде з ОВДП до кінця 2024
12:25 🔵 Покупців гривневих ОВДП
20:54 🔵 Прогноз що буде з гривневими ОВДП
25:04 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 24 по 31 жовтня

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:15



План посилення або ще внутрішній план перемоги, який минулого тижня представив глава держави, викликав істерику в росії. Однак питання до плану виникають і в Україні. Детальніше - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 що за план посилення
01:27 🔵дві складових плану для перемоги України
02:21 🔵чого ж так злякалися у росії

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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 12:30



Новина про тисячу кожному українцю з першого грудня серед населення викликала радше не радість, а подив і роздратування. Про підводні камені з “вовиною тисячею” дивіться у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 хто отримає 1000 гривень від Зеленського
01:15 🔵 де Україна візьме мільярди для вовиної тисячі
03:29 🔵 привіт корупція? Які ризики від тисячі Зеленського
05:16 🔵 інфляція проти тисячі гривень - хто переможе

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