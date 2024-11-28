Youtube канал - Finance.ua

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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 19:08

ЩО БУДЕ З ЄВРО: 3 варіанти курса євро в Україні



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Що буде з євро в Україні
05:30 🔵 3 варіанти курса євро в Україні
08:07 🔵 Коли будуть стрибки курсу євро в Україні
15:30 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 17 по 23 жовтня

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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:42



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Що буде з ОВДП до кінця 2024
12:25 🔵 Покупців гривневих ОВДП
20:54 🔵 Прогноз що буде з гривневими ОВДП
25:04 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 24 по 31 жовтня

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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:15



План посилення або ще внутрішній план перемоги, який минулого тижня представив глава держави, викликав істерику в росії. Однак питання до плану виникають і в Україні. Детальніше - у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 що за план посилення
01:27 🔵дві складових плану для перемоги України
02:21 🔵чого ж так злякалися у росії

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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 12:30



Новина про тисячу кожному українцю з першого грудня серед населення викликала радше не радість, а подив і роздратування. Про підводні камені з “вовиною тисячею” дивіться у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 хто отримає 1000 гривень від Зеленського
01:15 🔵 де Україна візьме мільярди для вовиної тисячі
03:29 🔵 привіт корупція? Які ризики від тисячі Зеленського
05:16 🔵 інфляція проти тисячі гривень - хто переможе

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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 12:19

Тисяча гривень від Зеленського. Як це вплине на економіку



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Що дасть економіці тисяча гривень від Зеленського
02:13 🔵 Спосіб завести економіку
05:10 🔵 Це було невірне рішення
05:47 🔵 Як зробити В-тисячу ефективною
06:30 🔵 Як це вплине на економіку
11:21 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 31 жовтня по 6 листопада

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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 18:39

Чому долар захопив світ та чи загрожує щось пануванню «бакса



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Чи загрожує щось пануванню «бакса»
03:24 🔵 Статистика SWIFT та її підводні камені
06:50 🔵 Альтернативний метод
09:44 🔵 Чому долар завжди буде доларом
16:37 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 7 листопада по 13 листопада

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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 14:52


У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Інфляція прискорюється
02:30 🔵 Чому НБУ не підвищив облікову ставку
08:54 🔵 Гривневі депозити та вклади
13:57 🔵 Гривневі ОВДП
21:41 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 14 листопада по 20 листопада

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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:15



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Чи буде паритет долара з євро?
09:20 🔵 Що буде з курсом долара до кінця року?
17:45 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 21 листопада по 27 листопада

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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:07



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Скільки можна заробити на валютних депозитах в Україні?
09:27 🔵 Максимальні ставки за доларовими депозитами
10:29 🔵 Максимальні ставки за вкладами у євро
12:20 🔵 Альтернативні варіанти
18:26 🔵 У чому тримати гроші
17:45 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 28 листопада по 4 грудня

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Olga HR » Сер 03 кві, 2024 14:18
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Сер 03 кві, 2024 14:18
Olga HR

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